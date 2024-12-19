前一日被Fed血洗後回穩 道瓊早盤上揚 美光暴跌17% 受財測拖累

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在前一日Fed鷹派發言導致股價暴跌逾1,100點後，美股19日早盤一度回漲逾400點。 美聯社
在前一日Fed鷹派發言導致股價暴跌逾1,100點後，美股19日早盤一度回漲逾400點。 美聯社

美國聯準會（Fed）在今年最後一場決策會後放出大雄鷹，調整明年利率展望，導致道瓊指數18日暴跌逾1,100點後，所幸美股今（19）日早盤回穩，道瓊指數一度大漲460點，或1%；標普500和那斯達克指數也分別上漲0.9%和1.1%。三大指數隨後漲幅收斂到0.3%左右。美光則大跌17%，費半也翻黑。

而在新發布的經濟數據方面，美國商務部19日表示，第3季國內生產毛額（GDP）季比年增率終值為3.1%，高於先前預期的2.8%，主因是消費者支出和出口比預期還強。

美國勞工部則表示，上周首度申領失業補助金人數比前一周減少2.2萬至22萬人，低於市場預期，顯示美國勞動市場的前景無虞。

在個股方面，晶片大廠美光（Micron）早盤大跌17%，因該公司本季財測不如市場預期。

指數 美國 聯準會

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