Fed降息1碼符合市場預期 鮑爾放鷹…暗示寬鬆減速

美國聯準會（Fed）18日一如預期降息1碼，但聯準會主席鮑爾卻在會後談話放鷹，包括決策聲明、利率預測點狀圖、經濟預測及鮑爾談話，全都超乎預期鷹聲嘹亮。鮑爾更宣告已完成政策的「重新校準」（recalibration），Fed決策進入新階段，強烈暗示Fed明年將減緩寬鬆速度，促使市場劇烈調整明年的利率預估。

美股道瓊工業指數18日重挫1,123點（跌幅2.58%），標普500指數跌破6,000點大關，有「恐慌指數」之稱的VIX指數一度暴漲74%，美元指數升破108，亞歐股市19日盤中也幾乎全倒，亞洲貨幣賣壓湧現，韓元貶到15年低點，印度盧比下探新低。美股19日早盤則回穩。

Fed貨幣決策小組聯邦公開市場委員會（FOMC）決議調降聯邦資金利率區間1碼，降到4.25%至4.5%，克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（鷹派）更投出反對降息的「異議」票，主張維持利率不變。

反映決策官員預估利率落點的利率預測點狀圖顯示，多數官員預測明年總共只降息2碼，成為3.75%至4%，降幅比9月預測的4碼腰斬，且小於市場預期的3碼。官員也再度上修長期（中性）利率估計值到3%，累積升幅達到0.5個百分點，顯示Fed已考慮到美國與全球經濟格局出現重大變化。

Fed也全面調高2024、2025及2026年底的核心通膨率預估，今年通膨率預測從2.6%上調到2.8%，明年更從2.2%大幅上修到2.5%，2026年也調升0.2個百分點到2.2%，凸顯官員高度擔憂通膨仍糾結難解。

鮑爾表示，Fed目前政策的「約束力已大為降低」，因此決策官員在考慮進一步降息時可能會「更為審慎」，這次的降息決策比上次會議「更加險生意外」。

他強調，Fed在9月來累計降息1個百分點後，由於利率接近「中性」水位，已完成政策的重新校準，決策進入新階段。