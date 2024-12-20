美Q3經濟成長上修至3.1%

美國第3季經濟擴張速度比先前預期更快，主因消費者支出和出口比預期還強，勞動市場也依然展現強大韌性。

美國商務部經濟分析局19日表示，第3季國內生產毛額（GDP）季比年增率終值為3.1%，高於先前預期的2.8%。消費支出增幅從原先的3.5%調升至3.7%；出口增幅則從7.5%調高至9.6%，原因完全是出自服務出口。

這份數據強化美國經濟仍在繼續擴張的主張，儘管許多預測專家認為正逐步放緩。聯準會（Fed）前一天才剛暗示明年降息步伐將會放緩，Fed的一部分前提就是近期比預期還強的經濟數據。

這份報告也顯示，剔除食物和能源的個人消費支出（PCE）物價指數微幅上調至2.2%；該數據為Fed青睞的通膨指標之一。11月PCE數據將於20日公布。

其他構成GDP的元素，像是商業和住宅房地產投資及政府支出，也都上調。

同日勞工部公布數據顯示，上周首度申領失業補助金人數比前一周減少2.2萬至22萬人，低於市場預期，顯示美國勞動市場的前景無虞。

止於12月7日的連續申領失業救濟金人數為187.4萬人，比前一周下滑5,000人。過去三年來，請領失業金人數大多徘徊在20多萬人，反映出企業在經濟穩定成長、以及持續缺工之際，不太願意裁減太多員工。

在今年春季，美國企業因為總統大選的不確定性、以及對經濟展望的疑慮，在招聘上縮手。

然而，隨著川普勝選，企業正衡量其對企業友善的減稅與鬆綁監管方針，能否抵銷高關稅與大量遣返移民的衝擊，並決定是否擴大招聘。