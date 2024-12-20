鮑爾一席話 美股「恐慌指數」衝高後回落

美聯準會（Fed）最新決策顯露的鷹派訊號意外強勁，導致美股三大指數18日重挫2%-3%，美股「恐慌指數」VIX一口氣飆高74%，達到27.6，凸顯市場預期波動將加劇。不過19日早盤回穩，目前下跌近26%，至20.46。

Fed經濟預測顯示，決策官員預期2025年通膨可能相當頑固，利率點狀圖也顯示，多數官員預測明年只會降息2碼，少於9月預測的4碼。

投資人對明年股市震盪可能加劇已有心理準備，並等待美國總統當選人川普上任後公布新政策細節。一些人擔心，更多關稅措施可能引發全球貿易戰。

鮑爾表示，Fed一直在研究關稅如何影響經濟中的通膨，以便在政策細節出爐時，準備好對因應之道做「深思熟慮的評估」，「我們對實際政策真的沒有太多了解，因此現在試圖做結論非常不成熟」。