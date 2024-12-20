新債券天王岡雷克分析 明年降息2碼是極限

美國聯準會（Fed）降息前景橫生變數，有「新債券天王」稱號的雙線資本（Doubleline）執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）認為，Fed明年降息2碼已是「極限」，利率市場更預期，Fed明年可能只會降1碼，勢必將帶動美債殖利率繼續走揚。

岡雷克表示，美國通膨率明年不太可能降到2%的目標，消費者物價指數（CPI）可能會先攀升到3%，才會降到2.5%以下，通膨、赤字及經濟前景都有龐大不確定性，預期Fed明年不會有激進寬鬆循環，降2碼已是極限，明年1月降息機率也很低。

此外，隔夜指數交換利率（OIS）、擔保隔夜融資利率（SOFR）及聯邦資金利率期貨合約都顯示，聯邦資金利率到明年底只會下降30個基點，顯示利率交易員目前認為明年預期降2碼可能性只有20%左右，似乎預估Fed鷹派轉向將持續下去。

市場預期的劇烈轉變，部分原因為Fed決策聲明和經濟預測都透露濃厚鷹味，且Fed主席鮑爾表示，一些決策官員開始將美國總統當選人川普的政策計畫納入預測，凸顯Fed更加憂心川普政府的政策會讓原就強韌的經濟更加火熱。

美國經濟展現韌性，加上準總統川普的政策可能推升通膨，意味市場認為決策當局將被迫進一步縮減寬鬆規模，將帶給債市更多痛苦。

彭博資訊策略師指出，目前最可能出現的情況將是美債殖利率上行，以及對Fed將迅速降息信念進一步坍塌。