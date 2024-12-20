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Fed傳聲筒解讀：超低利率年代落幕
美聯準會（Fed）主席鮑爾18日表示，貨幣政策已進入「新階段」，未來評估降息時將更審慎。有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，這可能暗示超低利率年代落幕，Fed官員未來可能暫停降息，觀望一段時間。
凱雷集團首席經濟學家湯瑪斯說，Fed近年來持續升息，經濟卻穩健成長，決策官員可能會認為，經濟正走向中性利率提高的新體制。中性利率能讓經濟維持充分就業、並保持通膨在穩定的水準。
Fed官員預估的長期（中性）利率，2012年為4.25%，2019年降至2.5%，2023年維持不變，但今年來逐季上揚，12月已升抵3%。在19名決策官員中，有八人估計中性利率高於3%，多於去年6月時的僅兩人。
鮑爾9月便暗示，利率不太可能回到新冠疫情前的低水準，但他和同僚官員也都在推估中性利率概略水準，以掌握當前降息循環終點。
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