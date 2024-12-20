聯準會放鷹 美元指數飆高到108

美聯準會（Fed）釋出強烈鷹派訊號拖累亞洲貨幣19日重挫，使亞洲各國央行面臨兩難抉擇：是要放任本幣匯率繼續貶值，還是該對強勢美元發動代價高昂的阻貶戰役。

Fed強烈暗示通膨顧慮再起，明年將放慢降息步調後，帶動美元指數竄升到108，亞幣幾乎全面挫跌，印度盧比兌美元貶至歷史新低，韓元匯率也跌到金融海嘯以來最低水準，彭博亞元指數下跌約0.4%。

這些發展再度引發各界好奇，亞洲央行捍衛本幣匯率意願有多高、以及能取得的成效。香港紐約梅隆銀行策略師張偉勤認為，「很難對抗美元對亞洲貨幣走高，因為這主要是美元（買盤）驅動，意味亞洲央行須採取守勢，試圖減緩貶值壓力，試著維持有序的外匯市場」。

川普勝選及Fed政策預期轉變，都鼓勵資金轉向美元資產，彭博亞元指數今年來跌近4%。美元升值也增添亞洲央行寬鬆前景的複雜度，若進一步降息，會加重本幣匯率貶值壓力，並且推高進口物價，助長國內通膨。

亞洲各國過去幾個月已各自採取不同方式對抗強勢美元。印尼不斷表明正在干預匯市，對抗印尼盾拋售潮；印度偏好不公開張揚的干預行動，運用境內與境外交易支撐盧比匯率；其他央行試圖以公開聲明影響市場信心。