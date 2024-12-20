鮑爾一席話 比特幣洗三溫暖 行情一度跌破10萬美元後回穩

比特幣19日一度跌破10萬美元，因聯準會（Fed）釋出強烈鷹派訊號後，主席鮑爾又說Fed依法不能持有比特幣，也不尋求改變法律，衝擊加密貨幣市場信心。

根據彭博資訊報價，比特幣19日一度跌2.2%至98,760.18美元，跌破10萬美元大關，但之後回穩，上漲0.8%，報101,772.89美元。

比特幣走勢

Fed意外調降明年降息幅度預估至2碼，原已不利風險資產表現，鮑爾在會後記者會被問到川普上任後，Fed是否參與政府建立戰略比特幣準備的問題時說：「我們不被允許持有比特幣。」

他說，關於持有比特幣的法律問題，「這是國會需要考慮的，但在Fed，我們現在並不尋求修法」。

川普已提出將建立美國戰略比特幣準備的構想，但他未提到細節，僅說過現在政府從犯罪份子查扣、所累積的約20萬枚比特幣可做為初期的準備持有。這些比特幣當前市價約210億美元。

共和黨參議員魯米斯提出一項法案，要建立國家比特幣準備，讓財政部每年買進20萬枚比特幣，直到積累量達100萬枚，資金來自Fed的銀行存款與黃金部位。

巴克萊分析師本周報告指出，要為比特幣戰略準備提供資金，可能需獲國會核准及財政部發行新公債，基於這類方式，「我們懷疑這項計畫將面臨來自Fed的強硬阻力」。