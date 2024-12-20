英利率不動官員歧異擴大 央行總裁強調「漸進式」手法

英國央行19日決議，維持基準利率在4.75%，但官員對於是否要透過降息來解決經濟成長放緩問題，歧見卻意外擴大。同日舉行政策會議的菲律賓和瑞典央行，則跟進聯準會（Fed）腳步降息，挪威央行則選擇按兵不動，到明年才開始降息。

路透報導，在英國央行的九人貨幣政策委員會中，這次有三名官員投票支持降息1碼至4.5%，但路透先前訪調的經濟學家卻只預期會有一名成員支持降息。這三名反對派的決策者主張，「過度嚴格」的政策立場，將使通膨在中期面臨太過低於2%目標的風險，並創造過度龐大的閒置產能。

不過，英國央行總裁貝利表示，央行有必要堅持現有的「漸進式」降息手法，「由於經濟不確定性升高，我們無法保證明年何時會降息，以及調降多少。」

雖然路透上周訪調的經濟學家預測，英國央行明年會降息四次，但由於薪資成長速度比預期加快，金融市場已大幅調降預期，現在預期明年最多只會降息兩次。

同日稍早，菲律賓央行第三度宣布降息，將政策利率調降1碼至5.75%，主因是該國通膨持續符合目標，並預期經濟將以穩健和緩之姿成長，因而採取謹慎的寬鬆措施。這項結果也符合經濟學家的預期。

央行總裁雷莫洛納被問及明年利率走向時回應：「也許明年降息100個基點會太多，但是完全不降又太少。」「我們必須根據數據做決策。」

鄰國印尼與泰國央行，近日則皆宣布利率按兵不動；前者強調穩定印尼盾匯率，後者則認為凍結利率是經濟緩步恢復成長下的適當策略。

瑞典央行也降息1碼至2.5%，為兩年最低，符合預期。央行並暗示，為了支撐該國起伏不定的經濟，明年可能再降借款成本。

央行在聲明中表示：「儘管一些跡象顯示經濟活動正在復甦，但仍然疲弱。」如果通膨及經濟活動的前景未變，明年上半將繼續降息。

同樣位於北歐的挪威央行，則將基準利率維持在4.5%的16年高點不變，符合市場預期，並表示最有可能在2025年3月下調利率。反映出該央行對寬鬆政策採取略顯更謹慎的態度。

挪威央行在聲明中表示，官員注意到國內經濟活動似乎比之前預期的要好，另一方面通膨已更接近目標，通膨壓力似乎比先前假設的要低一些。

該國的貨幣政策在已開發國家中與眾不同，挪威央行一再延後降息，主要是因為挪威克朗疲軟將加劇對輸入性通膨的擔憂，而勞動力市場吃緊的情況下強勁的工資成長也仍然構成風險。