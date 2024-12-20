巴西財政惡化 匯價破底

美國聯準會（Fed）降息1碼但表示明年降息步調將減緩，美元隨之勁升，觸動巴西里爾18日對美元貶至新低。

投資人和分析師警告，除非巴西當局實踐財政改革、削減赤字，否則里爾貶勢會愈演愈烈。

巴西里爾18日一度觸及6.3156里爾兌1美元的歷史新低，重貶3.3%，收盤貶幅收斂至2.9%，報6.2935，但仍寫下2022年11月來最大單日貶幅紀錄。19日早盤稍見回穩。本周來，里爾對美元重貶近4%。

在此之前，巴西央行已一連三個交易日進場拋售美元，設法拉抬里爾匯價。英國金融時報（FT）根據央行揭露資料估算，本周來巴西央行已拋匯60億美元。Fed宣布利率決策後，巴西央行隨即表示，打算19日再拋匯30億美元。

美元拋售一波波，雖有助限縮里爾貶幅，但投資人表示，必須見到更強力的財政改革，才能化解市場對這個拉丁美洲最大經濟體財政惡化的顧慮。

投資人指出，里爾欲振乏力，美元走強固然是一大因素，但主因仍是巴西國內問題。

巴西總統魯拉的刺激措施雖可促進成長，但也可能助長通膨，並令人懷疑財政難以為繼。魯拉政府正設法推動減支方案，但能否在國會過關仍有疑問。

聖保羅Heritage Capital基金經理人柯恩說：「匯率是市場引起政府注意的唯一途徑。」

今年來，里爾兌美元已劇貶23%，是摩根大通新興市場貨幣指數中表現最差的貨幣。

同時，FactSet的資料顯示，巴西Bovespa股價指數今年來以美元計價的跌幅達27%，同時期MSCI新興市場股價指數則上漲7%。

巴西央行上周提高基準利率整整1個百分點至12.25%，以緩和通膨壓力，並安撫市場焦慮。央行決策官員並表示，在2025年初的頭兩次例會，也可能以同樣幅度進一步升息。

但經濟學家認為，提高利率或許能吸引外資，進而拉抬里爾，卻也可能產生副作用，導致巴西規模2.2兆美元的經濟降溫，唯有具公信力的減赤承諾方能解決問題。