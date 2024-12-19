美最高法院將再審TikTok案

在TikTok執行長周受資與美國總統當選人川普會面兩日後，美國最高法院於當地時間18日宣布，將就禁止TikTok在美國營運的法案再次討論。

據新華社報導，美國最高法院表示，將快速審理美政府針對TikTok強迫出售令是否違憲一案。美國最高法院定於明年1月10日就此案舉行辯論，以允許法院在下月19日禁令生效前對案件作出裁決。

對此，TikTok回應稱，公司對最高法院的這一決定感到滿意。TikTok發言人休斯在一份郵件聲明中稱，相信美國法院會發現TikTok禁令違憲，這樣TikTok平台上1.7億美國用戶就可以繼續「行使言論自由權」。

路透指，美國拜登政府今年4月底簽署一項美國國會參眾兩院通過的法案，要求TikTok母公司字節跳動在270天內，將TikTok出售給非大陸企業，否則將在美國停用。本月，TikTok緊急要求美國法院暫時凍結美政府針對該平台的強迫出售令遭到駁回。