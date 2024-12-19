OpenAI 推ChatGPT電話服務

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

OpenAI公司18日推出ChatGPT電話和簡訊服務。美國用戶可以透過手機或電話機撥打指定號碼、與ChatGPT通話；WhatsApp用戶則可以進行文字對話。公司發言人表示，不會使用消費者的通話數據來訓練AI模型。

OpenAI擴大ChatGPT聊天機器人的使用範圍，美國用戶即起撥打1-800-CHATGPT（1-800-242-8478），即可與ChatGPT進行通話。

用戶每月有15分鐘免費通話時間，一旦時間接近上限，ChatGPT會提醒用戶並建議下載App，以App語音功能進行長時間對話。

撥打電話時，ChatGPT會先自我介紹：「我是ChatGPT，一個AI助理。我們的對話可能會被審查以確保安全。繼續通話，即表示同意OpenAI的條款和隱私政策。」

不少觀察家認為，OpenAI新服務是為了蒐集不同口音、說話模式、及背景噪音的語音數據。語音辨識品質對於開發多模態AI的公司，像是OpenAI、Google、Meta和蘋果是一個重要功能。多模態AI可以處理文字、圖片、影音等多種資訊。

ChatGPT OpenAI 語音

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