日本首家 晶片新創公司拿到EUV

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
晶片新創公司Rapidus。 （路透）
晶片新創公司Rapidus。 （路透）

日本政府大力扶植的晶片新創公司Rapidus，已成為首家收到荷蘭半導體晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）極紫外光（EUV）設備的日本半導體公司，更進一步朝向生產日本最先進的2奈米晶片邁進。 由於設備尺寸龐大，將分為四階段組裝，預計本月底完成。完成後的設備重量為71公噸，高度為3.4公尺，就宛如一頭大鯨魚。

Rapidus社長小池淳義18日在新千歲機場舉行的紀念典禮上表示：「我們將從北海道和從日本傳遞最尖端的半導體到全世界。」

ASML是全球最大EUV設備供應商，其每台設備成本約1.8億美元以上。這些設備需要高超的操作技術，目前只有少數晶片製造商已採用，包括台積電、三星電子和英特爾。去年全球出貨量只有42台。小池上個月邀請ASML前技術長范登布林克（Martin van den Brink）參觀Rapidus的無塵室和工廠其他部分，促成了這次組裝。范登布林克在開發EUV技術上扮演要角。

Rapidus正與IBM合作開發2奈米製程技術晶片，目標在2025年春季完成試作品，並於2027年量產。全球最大晶片代工商台積電則計劃在2025年量產2奈米晶片。

Rapidus的下一步將是累積經驗知識。該公司已派遣約150名工程師到IBM，學習如何管理生產線。

另一方面，美國拜登政府19日和南韓晶片大廠SK海力士敲定協議，將提供該公司最高4.58億美元的補助金和5億美元的貸款，支援其在印第安納州興建一座先進晶片封裝廠，以打造美國國內的半導體供應鏈。

這項最終協議金額比當初8月宣布的略高一點，代表SK海力士的計畫有達到談判指標，可開始取得資金。美國商務部表示，這項計畫將創造1,000個就業機會，並填補美國半導體供應鏈的一個關鍵缺口。

半導體 日本 美國

延伸閱讀

【重磅快評】別讓負面印象的國家隊 搞砸晶片Team Taiwan

微軟買輝達晶片採購量逼近50萬個 台鏈受惠大

標準型DRAM市況冷颼颼 何時回溫要看三指標

DRAM價格四個月崩跌逾35% 陸廠價格戰、需求不振夾殺

相關新聞

Fed降息1碼符合市場預期 鮑爾放鷹…暗示寬鬆減速

美國聯準會（Fed）18日一如預期降息1碼，但聯準會主席鮑爾卻在會後談話放鷹，包括決策聲明、利率預測點狀圖、經濟預測及鮑...

日銀唱鴿 日圓急速貶破157

日本銀行（央行）19日決定利率不變，總裁植田和男並暗示，有可能等待更久再升息。外界估計1月升息機率減低，日圓聞訊貶破15...

本田併日產 軟硬兼施

日本媒體報導，本田和日產最快下周將討論雙方合併的可能性，而本田提議在鴻海集團對日產發動敵意併購時，扮演出手相救的白衣騎士...

鮑爾一席話 比特幣洗三溫暖 行情一度跌破10萬美元後回穩

比特幣19日一度跌破10萬美元，因聯準會（Fed）釋出強烈鷹派訊號後，主席鮑爾又說Fed依法不能持有比特幣，也不尋求改變...

聯準會放鷹 美元指數飆高到108

美聯準會（Fed）釋出強烈鷹派訊號拖累亞洲貨幣19日重挫，使亞洲各國央行面臨兩難抉擇：是要放任本幣匯率繼續貶值，還是該對...

Fed傳聲筒解讀：超低利率年代落幕

美聯準會（Fed）主席鮑爾18日表示，貨幣政策已進入「新階段」，未來評估降息時將更審慎。有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。