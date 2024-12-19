本田併日產 軟硬兼施

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日產執行長內田誠（左）與本田社長三部敏宏（右）證實雙方正在協商合併，圖為兩人3月在東京出席共同記者會。 美聯社
日產執行長內田誠（左）與本田社長三部敏宏（右）證實雙方正在協商合併，圖為兩人3月在東京出席共同記者會。 美聯社

日本媒體報導，本田日產最快下周將討論雙方合併的可能性，而本田提議在鴻海集團對日產發動敵意併購時，扮演出手相救的白衣騎士，並警告若日產選擇與鴻海合作，本田將退出與日產的策略結盟，顯然要以軟硬兼施的策略，對抗鴻海集團的潛在攻勢。

彭博資訊引述日經新聞報導，本田和日產最快將在12月23日（下周一）正式討論合併的可能性，以強化邁向整併的動能，希望彌補在電動車和軟體的落後進度，驅動加速成長。本田和日產在美國的代表不願立即回應是否將在下周展開合併協商的消息。

報導指出，本田和日產也考慮最終把三菱汽車納入麾下，創造出每年總銷量800萬輛的第三大汽車製造集團。

不過，鴻海似乎也對日產的相關發展與製造產能感興趣，已加速推動取得日產股權。

報導指出，本田在得知鴻海集團的行動後，已警告若日產與鴻海集團合作，將退出雙方8月以來的策略結盟，並且考慮在鴻海集團發動敵意併購時，擔任協助日產對抗併購的白衣騎士。

本田的執行副社長青山真二表示，本田正在評估好幾個選項，包括合併、資本結盟、或甚至組成控股公司。

日產 本田 電動

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