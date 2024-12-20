歐洲汽車銷量差 引爆產業危機

受買氣降溫影響，歐洲上月汽車銷量滑落，顯示當地各大車廠正疲於因應需求下滑所引爆的產業危機。

彭博資訊報導，歐洲汽車製造商協會（ACEA）19日公布，歐洲11月新車掛牌數比一年前下滑2%至106萬輛，主因是法國與義大利市場銷量銳減。西班牙是唯一銷量上揚的歐洲主要車市。

車廠正苦於因應歐洲汽車銷量下滑，隨著生活成本攀高，當地消費者持續承受壓力；一些歐洲政府取消電動車補貼，也進一步衝擊低碳排車輛的需求；這類車款的售價通常高於燃油車。

歐洲新車銷售表現

福斯、Stellantis等歐洲汽車大廠正加速推行削減成本的舉措，同時安撫工會。據知情人士透露，福斯集團與工會領袖正接近達成協議，旗下同名品牌可望在不關廠的情況下完成重組，並恢復2030年前的就業保障計畫，換取員工放棄紅利獎金。

汽車產業景氣低迷的危機，也衝擊汽車零件供應商，博世（Bosch）、ZF、舍弗勒（Schaeffler）等零件業者，正推動裁員數千人以撙節支出；就連新創業者也難以倖免。瑞典電池業者Northvolt已於11月聲請第11章破產保護。

歐洲11月的純電動車銷量年增0.9%，得益於英國當地促銷，帶動銷量躍增。不過，在1月–11月，歐洲電動車銷量仍小幅滑落。歐洲上月的插電式油電車掛牌數減少8.6%，反映出消費者對朝電動車轉型並不熱切。

自11月起，特斯拉與中國的上汽集團，開始受到歐盟對陸製汽車徵收新關稅的影響，這兩家業者在歐洲的銷量分別下降28.4%與3.4%。

然而，特斯拉在西班牙市場大有斬獲。根據Autoinfor編製的數據，特斯拉在12月1日至17日，已售出1,803輛車，比去年同期暴增121.8%，在電動新車銷售的占有率達創紀錄的45.8%，意味著西班牙本月每賣出兩輛電動車，就有一輛是特斯拉。

數據推估，今年特斯拉在西國的銷量可望突破1.6萬輛，成長率超過25%，歸功於Model 3在2023年底的改款，大幅改進其設計、製造品質、配備、及自動駕駛技術。