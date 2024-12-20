日銀唱鴿 日圓急速貶破157

日本銀行（央行）19日決定利率不變，總裁植田和男並暗示，有可能等待更久再升息。外界估計1月升息機率減低，日圓聞訊貶破157兌1美元，部分人士更押注，日圓將在明年初摜破160。

彭博資訊報導，日銀政策委員會一如預期，宣布基準利率維持在0.25%。植田在會後表示，日銀決定升息前，需要更多關於日本薪資及美國總統當選人川普新政的資訊。

日銀12月決策重點

日銀表示利率按兵不動後，日圓應聲走貶。植田在隨後召開記者會時的說法，讓貶勢擴大，一度跌破157大關，寫7月來新低。與此同時，日本公債殖利率應聲下跌。

植田表示，整體薪酬狀況到了3或4月應會更明朗，日銀也需要時間評估川普政策的全面衝擊。但他同時指出，無須等到所有資訊到齊再做決定。

他的發言提到3、4月，又未明確暗示會在1月升息。交易員估計，這表示日銀有可能較晚升息，等到3月再行動。

前日銀官員熊野英生說，川普政策有高度不確定性，植田大概不想被綁住手腳，但他模稜兩可的說法，也許有高昂代價，投機者把他的說法當成對日圓走貶大開綠燈。

報導指出，植田接任總裁後，一直想讓貨幣政策正常化，19日的言論看來想強調動手前須評估更多數據，似乎想避免畫地自限。整體來說，日銀未來利率走勢仍不明確，日銀下次政策會議在1月24日結束，適逢川普就職後四天，不確定性仍高。儘管日銀說不會在金融市場不穩時升息，但日圓續貶，可能足以迫使央行採取行動。

熊野說：「我仍認為1月有可能升息，但3月也並非毫無機會。」

另一方面，鷹派的日銀委員田村直樹在本次會議中，反對利率不變，並提議升息1碼，儘管遭到否決，仍顯示日銀可能選擇在下月升息。

日銀同時發布報告，回顧過去25年政策，文中寫道前任總裁黑田的大規模政策試驗，有其好處，但應考慮到相關代價。非常規的貨幣寬鬆措施有許多副作用，不適合作為降息等傳統工具的替代品。