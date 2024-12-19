菲律賓央行三度降息 明年有望續降、符合經濟學家預期

菲律賓央行19日宣布降息，將政策利率調降1碼（25個基點）至5.75%，為連續第三次會議下砍利率。央行表示，主因通膨預期穩定，加上預料經濟成長持穩，但偏向低迷，因而採取謹慎的寬鬆措施。這項結果也符合經濟學家的預期。

央行總裁雷莫洛納（Eli Remolona）被問及明年利率走向時回應：「也許明年降息100個基點太多，但是完全不降又太少。」「我們必須根據數據來做出決策。」

今年8月及10月，菲國央行同樣宣布降息1碼，因通膨在過去四個月中都維持在央行設定的2%–4%目標區間。上季經濟成長放緩，也給央行進一步降低利率的理由。本月稍早一場政府工作小組中，當局調降今年經濟預期，並警告明年川普上任後推動新政，帶來的不確定性。

菲律賓披索微幅波動，但依然逼近史上最低的59披索兌1美元。

菲國談到外部風險，呼應鄰國印尼與泰國央行的決策，兩國近日皆宣布利率按兵不動；前者強調穩定印尼盾匯率，後者則認為凍結利率，是經濟緩步恢復成長下的適當策略。