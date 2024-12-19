快訊

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

檢方結案倒數！柯文哲「抬頭挺胸」應訊答辯 逾5hr後還押看守所

父子同喪火場…廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

歐盟就業表現佳 中高齡和烏克蘭難民貢獻大

中央社／ 布魯塞爾19日專電
歐盟。（路透）
歐盟。（路透）

歐盟最新年度就業市場報告，2023年歐盟經濟成長表現差，但就業市場蓬勃，新增勞動力的注入使得去年第4季就業率創下75.5%新高，主要拜中高齡人口和烏克蘭難民投入就職所賜。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天發布2024年度勞動市場及薪資發展年報，雖然2023年歐盟經濟成長率（GDP）由前一年的3.4%掉到僅0.4%，但新增約260萬勞動力補充產業需求，勞動力擴張連續第3年成為推動歐盟就業成長的主因。

報告指出，2020年以來就業數增加約900萬人，來自失業者減少了200萬和新就業者增加了690萬。延續去年第4季就業率寫下新高的勢頭，今年第2季歐盟整體就業率續升至75.8%。去年歐盟勞動參與率也成長到80.2%。

歐盟就業市場兩大「新血」來源之一是55至64歲的中高齡人口。報告指出，2010至2019年中高齡者幾乎是歐盟新增就業的唯一來源，共約1120萬人成為職場新鮮人，而54歲以下勞動人口則在同期間減少了約580萬人。

報告指出，到了2019至2023年，中高齡仍是勞動力成長的主要貢獻者，每年平均新增120萬人，但15至24歲年輕人也自2021年開始回流，3年間新增約17萬人就業。

貢獻歐盟勞動力的第2大力量是以烏克蘭為主的外來移民。報告指出，非歐盟國籍者在2023年歐盟新增勞動力中占比高達64%，且多是25至54歲的主要工作年齡者。

前述報告特別分析了烏克蘭難民在歐盟的就業情形。截至今年6月，共約430萬烏克蘭難民獲得歐盟庇護資格，占歐盟人口1%，其中7成是女性，3大接收國是德國（占31%）、波蘭（22%）和捷克（8.3%）。

不過烏克蘭難民在歐盟各國的就業率差異大，截至去年9月在立陶宛達66%、荷蘭55%、愛沙尼亞54%、捷克48%、盧森堡41%，但德國境內的烏克蘭難民就業率只有25%，比利時低於20%。今年初新數據則顯示烏克蘭難民在波蘭就業率超過6成。

歐盟 烏克蘭 難民

延伸閱讀

歐盟對俄制裁首納陸企 陸商務部敦促立即停止

台歐經貿對話 聚焦三議題

歐盟對俄制裁首納中企 陸外交部敦促歐方勿抹黑推責

防中國進口激增 歐盟準備貿易報復新武器：回溯課徵關稅

相關新聞

2025油價恐崩跌？分析師曝最高風險時期 「完美風暴」是否來襲成關鍵

在需求疲軟下，原油價格今年可能收跌。分析師預測，2025年油價跌勢可能加劇，尤其若是遭遇「完美風暴」來襲，利空因素包括中...

英國央行利率按兵不動 官員看法逐漸分歧

英國央行19日決議，維持基準利率在4.75%，但官員對於是否要透過降息來解決經濟成長放緩問題，彼此之間看法已愈來愈分歧。

憂健康風險 瑞典自由黨擬全面禁Temu、SHEIN商品進口

瑞典氣候部長波爾莫卡塔里18日表示，中國公司利用歐洲消費者的信任，令人以為商品經過檢測，但事實上卻可能買到有害健康的商品...

聯準會暗示明年放緩降息 亞股全數跟隨美股收黑

美國聯邦準備理事會（Fed）示意明年放緩降息腳步，引發華爾街股市拋售潮，亞洲股市今天跟著收黑。日本中央銀行日本銀行（Bo...

Fed決策引發美元竄升 拖累亞洲貨幣…亞洲央行被迫二選一

聯準會（Fed）「鷹式降息」拖累亞洲貨幣19日盤中重挫，使亞洲各國央行面臨兩難抉擇：是要放任本幣匯率繼續貶值，還是該對強...

挑年終旺季爭權益 美亞馬遜倉庫數千員工將罷工…履行訂單成挑戰

國際卡車司機工會幹部表示，由於電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）未在期限前坐上談判桌協商勞資合約，數以千計員工明天早上開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。