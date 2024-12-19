歐盟就業表現佳 中高齡和烏克蘭難民貢獻大

據歐盟最新年度就業市場報告，2023年歐盟經濟成長表現差，但就業市場蓬勃，新增勞動力的注入使得去年第4季就業率創下75.5%新高，主要拜中高齡人口和烏克蘭難民投入就職所賜。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天發布2024年度勞動市場及薪資發展年報，雖然2023年歐盟經濟成長率（GDP）由前一年的3.4%掉到僅0.4%，但新增約260萬勞動力補充產業需求，勞動力擴張連續第3年成為推動歐盟就業成長的主因。

報告指出，2020年以來就業數增加約900萬人，來自失業者減少了200萬和新就業者增加了690萬。延續去年第4季就業率寫下新高的勢頭，今年第2季歐盟整體就業率續升至75.8%。去年歐盟勞動參與率也成長到80.2%。

歐盟就業市場兩大「新血」來源之一是55至64歲的中高齡人口。報告指出，2010至2019年中高齡者幾乎是歐盟新增就業的唯一來源，共約1120萬人成為職場新鮮人，而54歲以下勞動人口則在同期間減少了約580萬人。

報告指出，到了2019至2023年，中高齡仍是勞動力成長的主要貢獻者，每年平均新增120萬人，但15至24歲年輕人也自2021年開始回流，3年間新增約17萬人就業。

貢獻歐盟勞動力的第2大力量是以烏克蘭為主的外來移民。報告指出，非歐盟國籍者在2023年歐盟新增勞動力中占比高達64%，且多是25至54歲的主要工作年齡者。

前述報告特別分析了烏克蘭難民在歐盟的就業情形。截至今年6月，共約430萬烏克蘭難民獲得歐盟庇護資格，占歐盟人口1%，其中7成是女性，3大接收國是德國（占31%）、波蘭（22%）和捷克（8.3%）。

不過烏克蘭難民在歐盟各國的就業率差異大，截至去年9月在立陶宛達66%、荷蘭55%、愛沙尼亞54%、捷克48%、盧森堡41%，但德國境內的烏克蘭難民就業率只有25%，比利時低於20%。今年初新數據則顯示烏克蘭難民在波蘭就業率超過6成。