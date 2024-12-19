快訊

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

檢方結案倒數！柯文哲「抬頭挺胸」應訊答辯 逾5hr後還押看守所

父子同喪火場…廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

聽新聞
0:00 / 0:00

2025油價恐崩跌？分析師曝最高風險時期 「完美風暴」是否來襲成關鍵

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
在需求疲軟下，原油價格今年可能收跌。分析師預測，2025年油價跌勢可能加劇，尤其若是遭遇「完美風暴」來襲，利空因素包括中國大陸、歐洲經濟猛墜，甚至可能跌破每桶50美元。路透
在需求疲軟下，原油價格今年可能收跌。分析師預測，2025年油價跌勢可能加劇，尤其若是遭遇「完美風暴」來襲，利空因素包括中國大陸、歐洲經濟猛墜，甚至可能跌破每桶50美元。路透

在需求疲軟下，原油價格今年可能收跌。分析師預測，2025年油價跌勢可能加劇，尤其若是遭遇「完美風暴」來襲，利空因素包括中國大陸、歐洲經濟猛墜，在那種情況下甚至可能跌破每桶50美元（約新台幣1,631元）。

OPIS全球能源分析主管柯洛札說：「明年油價崩跌的風險遠高於飆漲。」他指出，美國總統當選人川普上台後若大幅提高關稅，「短期內原油價格可能為之一振，但隨著企業對關稅衝擊變得習以為常，加拿大和墨西哥不得不更賣力外銷石油，終會導致油價下跌」。

柯洛札並指出，石油輸出國組織（OPEC）成員國目前的閒置產能也可能派上用場，那「幾乎確定」會造成供應過剩，風險最高的時期估計將落在9月至12月

紐約西德州中級（WTI）原油期貨價格18日收在每桶70.58美元，比去年底價位下跌1.5%。布蘭特原油期貨18日以每桶73.39美元作收，今年來跌幅達4.7%。

Zacks投資管理公司基金經理人穆伯里說，就油價而言，「崩跌」意味跌破每桶50美元大關，唯有在「全球需求暴跌」情境下才會發生。

根據FactSet的資料，自2021年以來，WTI與布蘭特原油期貨交易價都不曾跌落50美元。

穆伯里指出，觸動油價崩跌的完美風暴，將是「中國和歐洲經濟體都突然猛墜，需求隨即崩落將使油價跌破每桶50美元，那個支撐價位攸關煉油和探勘計畫能否獲利」。

資本管理公司Conning研究主管麥葛瑞格也認為，基於目前的產量水準、庫存水準以及備用產能，明年油價「崩跌風險大於漲上每桶100美元的機率」。不過，假如爆發重大地緣政治事件，就另當別論。他預估2025年WTI原油價格可能介於每桶60美元與90美元之間。

川普承諾提高國內原油生產，也加深供過於求的顧慮。畢竟美國原油日產量現約1,360萬桶，已是歷來最高水準。

但麥葛瑞格認為，2025年最「詭譎難測的發展」，將「圍繞著川普的經濟和關稅政策，以及他對化解歐洲地緣政治衝突的做法」，這些因素都可能對全球貿易訊息、能源需求和市場信心產生重大影響。

他指出，假如中國大陸經濟成長意外轉強，可能帶旺原油需求。中東、非洲或東歐的地緣政治衝突若升級，可能擾亂供應鏈或推升風險溢價。美國若執行鼓勵增產石油的政策，全球供應量增多將打壓油價；反之，美國如果祭出制裁或貿易限制措施，則可能縮減供應量。

川普 油價 美國

延伸閱讀

受陸消費數據疲軟拖累…油價收跌 金價漲等待Fed降息

台塑四寶全數失守40元關卡 官股為主要賣壓來源

川普祭3宣示劍指中國！從任命官員看端倪…人民幣會重演1994年巨貶事件？

賣壓加重 油價跌至3週低點

相關新聞

2025油價恐崩跌？分析師曝最高風險時期 「完美風暴」是否來襲成關鍵

在需求疲軟下，原油價格今年可能收跌。分析師預測，2025年油價跌勢可能加劇，尤其若是遭遇「完美風暴」來襲，利空因素包括中...

英國央行利率按兵不動 官員看法逐漸分歧

英國央行19日決議，維持基準利率在4.75%，但官員對於是否要透過降息來解決經濟成長放緩問題，彼此之間看法已愈來愈分歧。

憂健康風險 瑞典自由黨擬全面禁Temu、SHEIN商品進口

瑞典氣候部長波爾莫卡塔里18日表示，中國公司利用歐洲消費者的信任，令人以為商品經過檢測，但事實上卻可能買到有害健康的商品...

聯準會暗示明年放緩降息 亞股全數跟隨美股收黑

美國聯邦準備理事會（Fed）示意明年放緩降息腳步，引發華爾街股市拋售潮，亞洲股市今天跟著收黑。日本中央銀行日本銀行（Bo...

Fed決策引發美元竄升 拖累亞洲貨幣…亞洲央行被迫二選一

聯準會（Fed）「鷹式降息」拖累亞洲貨幣19日盤中重挫，使亞洲各國央行面臨兩難抉擇：是要放任本幣匯率繼續貶值，還是該對強...

挑年終旺季爭權益 美亞馬遜倉庫數千員工將罷工…履行訂單成挑戰

國際卡車司機工會幹部表示，由於電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）未在期限前坐上談判桌協商勞資合約，數以千計員工明天早上開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。