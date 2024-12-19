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英國央行利率按兵不動 官員看法逐漸分歧

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英國央行19日維持基準利率按兵不動在4.75%，但愈來愈多官員支持降息。圖／美聯社
英國央行19日維持基準利率按兵不動在4.75%，但愈來愈多官員支持降息。圖／美聯社

英國央行19日決議，維持基準利率在4.75%，但官員對於是否要透過降息來解決經濟成長放緩問題，彼此之間看法已愈來愈分歧。

路透報導，在英國央行的九人貨幣政策委員會中，這次有三名官員投票支持降息1碼至4.5%，包括副總裁Dave Ramsden和兩名外部成員Swati Dhingra和Alan Taylor；路透訪調的經濟學家只預期會有一名成員支持降息。

這三名支持降息的決策者說，「過度嚴格」的政策立場，將使通膨在中期面臨太過低於2%目標的風險，並創造過度龐大的閒置產能。

不過，英國央行總裁貝利表示，央行有必要堅持現有的「漸進式」降息手法，「由於經濟不確定性升高，我們無法保證明年何時會降息，以及調降多少。」

雖然路透上周訪調的經濟學家預測，英國央行明年會降息四次，但由於薪資成長速度比預期加快，金融市場已大幅調降預期，現在預期明年最多只會降息兩次。

英國 薪資

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