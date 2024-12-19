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聯準會暗示明年放緩降息 亞股全數跟隨美股收黑

中央社／ 香港19日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）示意明年放緩降息腳步，引發華爾街股市拋售潮，亞洲股市今天跟著收黑。日本中央銀行日本銀行（BoJ）也決定不升息，日圓應聲下挫。圖／AI生成
美國聯邦準備理事會（Fed）示意明年放緩降息腳步，引發華爾街股市拋售潮，亞洲股市今天跟著收黑。日本中央銀行日本銀行（BoJ）也決定不升息，日圓應聲下挫。圖／AI生成

美國聯邦準備理事會（Fed）示意明年放緩降息腳步，引發華爾街股市拋售潮，亞洲股市今天跟著收黑。日本中央銀行日本銀行（BoJ）也決定不升息，日圓應聲下挫。

法新社報導，聯準會稍早宣布降息1碼，但暗示明年將放緩降息腳步，可能只降2碼，華爾街主要指數隨即應聲下挫，其中尤以科技股為主的那斯達克指數與費城半導體指數跌幅最大。

部分人士認為，候任總統川普表態反對旨在避免美國政府機構關門的臨時支出計畫，可能也導致美股下挫幅度加大。

川普準備就職之際，投資人已在猜測聯準會將如何調整未來定位。有人警告，川普先前所提的減稅、放鬆監管和對中國徵收關稅計畫可能重燃通膨

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在演說中表示，對抗通膨至為關鍵，因為通膨率依舊頑強地高於2%目標。

「我們必須看到對抗通膨的進展。我們很快就到達這裡，接下來卻緩步前進。」

會後美元強勢攀高，兌歐元匯率也升至2年高點附近。

亞洲股市今天紛紛跟隨美股收低。東京、香港、上海、雪梨、首爾、台北、曼谷、新加坡、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市全數收黑。

美股 聯準會 通膨

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