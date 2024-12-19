沒有要併購！Sony將斥資500億日圓收購角川10%股份 躍最大股東

日本出版商角川集團（KADOKAWA）19日宣布，將與Sony集團締結資本合作。Sony將透過角川明年1月7日實施的私下配售新股，以約500億日圓（3.19億美元）取得角川約1,200萬股，對角川持股達約10%，成為角川最大股東。

據角川19日聲明，兩公司將透過本次資本合作，共同將兩公司持有的智慧財產（IP）價值在全球發揮到最大，並考慮共同對內容領域進行投資、共同發掘新的創作者、共同推動兩公司IP的進一步多媒體化。

兩公司今後也將討論共同製作面向全球的角川IP真人電影、電視劇和動畫作品，透過Sony集團將角川的動畫進一步推向全球、進一步擴大角川遊戲的發行，以及為了虛擬製片（Virtual Production）的促進和普及，進行人才培育等。