快訊

台鐵區間車直撞電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

挑年終旺季爭權益 美亞馬遜倉庫數千員工將罷工…履行訂單成挑戰

中央社／ 舊金山18日綜合外電報導
國際卡車司機工會幹部表示，由於電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）未在期限前坐上談判桌協商勞資合約，數以千計員工明天早上開始將在歲末年終舉行罷工。圖／路透社
國際卡車司機工會幹部表示，由於電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）未在期限前坐上談判桌協商勞資合約，數以千計員工明天早上開始將在歲末年終舉行罷工。圖／路透社

國際卡車司機工會幹部表示，由於電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）未在期限前坐上談判桌協商勞資合約，數以千計員工明天早上開始將在歲末年終舉行罷工

路透社報導，國際卡車司機工會（International Brotherhood of Teamsters）代表的工廠雖然僅占亞馬遜計時勞工的約1%，但在最繁忙的年底旺季，公司趕著履行訂單之際，罷工仍將對亞馬遜的營運構成挑戰。

工會表示，紐約市、伊利諾州史柯奇（Skokie）、亞特蘭大、舊金山與南加州工廠的工會會員都將加入罷工糾察線，以尋求協商可保障更優渥薪資與工作條件的合約。

工會指出，他們代表亞馬遜10座美國工廠的約1萬名員工，其中7座工廠的員工明天將參與罷工。

亞馬遜發言人未回覆置評請求。

先前工會要求亞馬遜在本月15日前展開協商；工廠工人最近投票同意舉行罷工。

工會的多個當地分會今天發表聲明稱，將在全美各地數以百計的亞馬遜物流中心（Amazon Fulfillment Centers）設立罷工糾察線。

觀察人士認為，亞馬遜不太可能坐上談判桌協商，研判這將引發更多工會行動。

哈佛法學院（Harvard Law School）教授薩克斯（Benjamin Sachs）說：「亞馬遜顯已制定策略，忽視旗下勞工組成團體和集體協商的權利。」

他指出，2年多前，紐約市史塔登島（StatenIsland）倉庫開出第一槍，表決成立工會以來，亞馬遜迄今仍未正式承認該組織。

亞馬遜表示，該公司傾向與員工建立直接關係，並對工會計畫表示反對，但公司也聲稱，員工有權利成立勞工組織。

Amazon 紐約 罷工 薪資

延伸閱讀

月上8堂課領8萬8千？南市教產工會會務假爭議 通過限制條款

亞馬遜Kuiper為何找台灣合作 資策會解析有3大原因

避紅色供應鏈、改與亞馬遜合作？ 吳誠文：星鏈安全也可

防範侵台：台灣與亞馬遜商談互聯網衛星合作

相關新聞

日銀利率連三凍…日股看內需股表現 日圓還要貶到哪裡？

日本銀行（日本中央銀行）維持利率不變，利率連續三次暫停升息，日圓貶破156兌1美元， 創1個月來新低。法人表示，美國聯準...

挑年終旺季爭權益 美亞馬遜倉庫數千員工將罷工…履行訂單成挑戰

國際卡車司機工會幹部表示，由於電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）未在期限前坐上談判桌協商勞資合約，數以千計員工明天早上開...

沒有要併購！Sony將斥資500億日圓收購角川10%股份 躍最大股東

日本出版商角川集團（KADOKAWA）19日宣布，將與Sony集團締結資本合作。Sony將透過角川明年1月7日實施的私下...

日銀維持利率不變 日股東證指數跌幅縮小

日本央行日本銀行今天維持政策利率按兵不動，日圓兌美元應聲重逾1%至156日圓，日股東證指數跌幅則縮小

日銀宣布利率按兵不動 日圓兌美元貶破155大關

在美國聯邦準備理事會（Fed）示意將放緩降息腳步後，日本中央銀行日本銀行（BoJ）今天決定將政策利率維持在0.25%不變...

疑涉網攻 美擬禁中名牌路由器TP-Link 恐成華為後最大例

華爾街日報18日報導，美國正調查在中國創立的製造商TP-Link旗下家用網路路由器，是否與造成國安風險的網路攻擊有關聯。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。