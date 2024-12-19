日銀利率連三凍…日股看內需股表現 日圓還要貶到哪裡？

日本銀行（日本中央銀行）維持利率不變，利率連續三次暫停升息，日圓貶破156兌1美元， 創1個月來新低。法人表示，美國聯準會的鷹派降息加劇金融市場震盪，使得日銀此次會議暫時觀望，保持政策性，預估日本央行升息時間點可能延延明年1月或3月，後續關注美國與中國政策的推出與影響。法人看好日股的內需股，日圓短期偏貶，長期緩升。

日本銀行政策委員會以8比1的多數票表決，將政策利率（無擔保隔夜拆款利率）維持在0.25%不變。預期未來日本經濟與通膨將溫和上升，經濟可望以高於潛在成長率的速度回溫。

凱基證券整理日銀聲明重點，預期日本經濟溫和復甦，企業獲利改善，商業景氣維持良好水平；民眾就業和收入改善，民間消費溫和上升，企業固定投資也保持緩步成長態勢。

近期核心CPI年增率為2％～2.5％間，服務性通膨溫和增長，進口商品價格上漲對物價的傳遞性已逐漸減弱，薪資上漲的因素仍存在，預期未來通膨溫和上升。

日銀認為當前日本經濟和通膨仍有高度不確定性，須留意海外經濟活動、大宗商品的價格變化，此外匯率對物價的影響也是關鍵。日銀重申，通膨趨勢似乎與其展望目標一致，表明經濟正朝著預期的方向發展，此為升息的先決條件。

日銀還公布了25年來應對通膨的工具和方式，各種非常規寬鬆貨幣政策的利弊調查結果，暗示未來結束大規模刺激經濟政策可能的象徵性步驟。

凱基證券分析，日本近期公布的經濟數據良好，包括日銀季度短觀調查顯示，今年第4季日本大型製造業商業信心改善，通膨維持在日銀目標之上，薪資成長創1992年11月以來新高，第3季GDP修正為季增0.3%、年化季增1.2%，均較估值上修。此外，11月經濟景氣調查的現況和展望皆改善至49.4，優於前值及預估值，支持日銀貨幣政策往正常化調整。

凱基指出，明年川普高關稅對全球經濟造成高度不確定性，中國刺激政策迄今沒有進一步施行細節，且聯準會的鷹派降息使得金融市場震盪加劇，讓日銀本次暫為觀望、保持政策彈性，升息時點可能延至明年1月或3月，後續觀察美國與中國的政策影響。

至於日股、日圓的投資建議，凱基證券表示，日股方面，因薪資上升促消費成長、政策利多與評價面優勢，有利內需類股表現；日圓則是短期震盪偏貶，長期可緩升。