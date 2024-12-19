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蘋果傳與騰訊、字節跳動協商 讓iPhone在中國整合AI模型

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士說法，蘋果正與騰訊、字節跳動洽談將它們的AI模型整合到在中國大陸銷售的iPhone中。路透
知情人士說法，蘋果正與騰訊、字節跳動洽談將它們的AI模型整合到在中國大陸銷售的iPhone中。路透

路透引述三名知情人士說法報導，蘋果公司正與騰訊、TikTok母公司字節跳動洽談將它們的AI模型整合到在中國大陸銷售的iPhone中。

蘋果在本月將OpenAI熱門的聊天機器人ChatGPT整合到iPhone，是蘋果Apple Intelligence產品的一環，這可以讓Siri語音助理利用這款聊天機器人的專業，包括依照使用者的提問生成圖片以及簡報等文件。

但ChatGPT目前在中國大陸尚未開放使用。中國監管要求規定，生成式AI服務在公開推出前，必須獲得政府核准，這迫使蘋果在中國市場的市占下滑之際，尋求本土合作夥伴來為當地提供AI功能。

消息人士說，蘋果和騰訊、字節跳動針對使用後兩者AI模型的討論還處於非常早期的階段。

字節跳動不予置評，而蘋果和騰訊暫未回應置評請求。

如果蘋果的AI服務在中國取得成功的合作夥伴，可望在中國日益擁擠的AI領域取得一大勝利，因為在當地，從大型科技公司到新創公司已推出了數十種大型語言模型，包括字節跳動的豆包、騰訊的混元以及百度的Ernie。

蘋果和百度據傳協商在中國使用百度的AI模型，但科技新聞網站he Information本月報導，相關協商因技術問題而受挫，包括在利用iPhone用戶數據來訓練AI模型的問題上就引發了分歧。

百度沒有立即回應置評請求。

在中國大陸銷售的最新iPhone由於欠缺AI功能，已經成為蘋果的一大挫敗，因而面臨市占下滑的情勢，因為來自華為等本土品牌的競爭加劇。

華為在8月重返高階手機市場市場，推出搭載本土製晶片的手機。上個月，華為推出Mate 70系列，搭載其自主研發大型語言模型提供支持的AI功能。

蘋果第2季曾短暫跌出中國的前五大智慧手機供應商排行，隨後在第3季排行又回升。不過，根據IDC的數據，iPhone智慧手機在中國的銷量在第3季下滑了0.3%，華為的銷售則激增42%。

字節跳動 百度

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