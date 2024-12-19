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南韓調查台、陸石油樹脂產品 初步裁定「課反傾銷稅」4.45%至18.52%

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
韓聯社報導，南韓貿易監管機構19日初步裁定，對來自中國及台灣的石油樹脂產品徵收反傾銷關稅，原因是當地一家公司聲稱，來自這兩國的低價進口商品損害南韓國內產業。美聯社
韓聯社報導，南韓貿易監管機構19日初步裁定，對來自中國及台灣的石油樹脂產品徵收反傾銷關稅，原因是當地一家公司聲稱，來自這兩國的低價進口商品損害南韓國內產業。美聯社

韓聯社報導，南韓貿易監管機構19日初步裁定，對來自中國及台灣的石油樹脂產品徵收反傾銷關稅，原因是當地一家公司聲稱，來自這兩國的低價進口商品損害南韓國內產業。

根據該裁定，南韓貿易委員會表示，將建議財政部對相關產品徵收4.45%至18.52%的反傾銷關稅。最終裁定尚未出爐。

該委員會於今年8月啟動調查，起因是科隆工業公司（Kolon Industries Inc.）提出申訴，稱2020年至2023年間的大量廉價進口商品對其造成損害。

石油樹脂（petroleum resin）是由石腦油裂解過程中產生的副產品加工而成的材料，是工業及一般消費品的重要原料之一。

根據南韓貿易委員會規定，在初步裁定後3個月內，應就國內產業所受損害作出最終裁定，並在裁定為肯定的情況下確定傾銷幅度，之後再由財政部課徵反銷稅。

南韓 反傾銷

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