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紐西蘭Q3經濟衰退遠甚於預期 紐元貶至兩年來谷底

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
央行已表示，下一次在2月的決策會議上，可能還會降息2碼。美聯社
央行已表示，下一次在2月的決策會議上，可能還會降息2碼。美聯社

因高利率抑制需求，紐西蘭第3季經濟衰退甚於預期，第2季經濟萎縮幅度也下修。紐元應聲貶到兩年來谷底。

紐國統計局周四公布，第3季國內生產毛額（GDP）季比衰退1.0%，經濟學家原估僅萎縮0.2%。第2季GDP萎縮幅度更由-0.2%下修為-1.1%。

相較於去年同期，第3季GDP衰減1.5%，比經濟學家原估衰退0.4%高出兩倍有餘。

由於紐西蘭央行已成功壓抑通膨並開始調降官方現金利率（OCR），原本預料2025年會開始復甦。不過，GDP實際數字比央行在內的各家預測機構所預料的都糟，投資人紛紛押注紐國央行更大幅度的降息。

澳盛銀行首席經濟學家Sharon Zollner說：「今天公布的GDP數據帶來顯著下行的意外狀況，可能促使紐西蘭央行重新評估OCR這波降息周息需要調降的水準。OCR最後可能低於我們目前預測的低點3.5%。」

GDP數字發布後，紐元兌美元一度貶值56.13美分，本季已貶值超過11%，是主要已開發市場貨幣中表現最差的，反映市場對明年紐西蘭和美國政策利率分歧的預期，而對中國大陸經濟成長也多有疑慮。

對央行政策敏感的2年期公債殖利率下跌7個基點至3.69%。

紐西蘭央行8月開始降息，10月和11月還各降息2碼（0.5個百分點），引導OCR降至4.25%。央行已表示，下一次在2月的決策會議上，可能還會降息2碼。

根據交換契約數據，GDP公布後，投資人擴大押注，認為央行明年底前會把基準利率降至3%，比央行上個月的預測還低約50個基點。

投資人 紐西蘭 經濟衰退

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