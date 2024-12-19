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日銀宣布利率按兵不動 日圓匯率貶破155

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日圓兌美元匯率貶破155。路透
日圓兌美元匯率貶破155。路透

日本銀行（央行）今天宣布維持貨幣政策不變，暗示現在沒有升息的急迫性，原因是不確定性持續且通膨飆高的機率不大。日圓兌美元匯率貶破155日圓，在日銀按兵不動之際，美國聯準會（Fed）稍早暗示明年放緩降息步調。

根據周四的政策聲明，日銀總裁植田和男領導的政策委員會將基準利率維持在0.25%。這一結果符合接受彭博調查經濟學分析師中超過半數的預期。

日圓兌美元匯率一度貶值0.4%，至155.44日圓，為11月以來最低。在周三，日圓貶值0.9%，因Fed暗示對於未來降息採取審慎態度，激勵美元走升。

155日圓匯價是策略師密切觀察的價位，因為這是可能引發日本當局口頭干預的水準，同時這也增添了日銀升息的壓力。

Saxo Markets首席投資策略師查納納（Charu Chanana）表示：「Fed的鷹派傾向和日銀暫緩行動，可能為進行利差交易的日圓交易者提供新的理由。」

日銀指出，經濟趨勢符合預期，通膨趨勢顯然符合日銀的下半年展望目標。

日銀政策委員會審議委員田村直樹對決議投下反對票，提議本次會議應升息1碼，利率升至0.5%。這是植田和男去年4月接任總裁以來，首度有人提議反對維持利率不變。

植田和男正在考量進行他任內第三度升息的合適時機，近期經濟指標顯示出通膨符合日銀的預期。儘管1月已經是市場人士最看好的下一次升息時間點，但日銀出現審議委員對按兵不動投反對票，可能維持市場認為日銀下月將升息的高度預期。

植田和男 通膨

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