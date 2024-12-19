美光看淡NAND與消費電子裝置近期前景 股價盤後暴跌16%

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）本季財測遠不如預期，拖累盤後股價暴跌逾16%，並暗示審慎看待手機與個人電腦（PC）前景，引發分析師擔心消費者相關市場的疲態可能延續到美光的下季（到明年5月底止），NAND快閃記憶體市況疲軟可能對美光這兩季的利潤造成壓力。

美光預測，本季營收中位數為79億美元，經調整後每股盈餘將介於1.33-1.53美元，都低於分析師預期，經調整後毛利率中位數為38.5%，季比下滑1個百分點。

美光在新聞稿中歸因於PC換機力道弱於預期，汽車和工業市場需求也疲軟。美光上季行動事業營收季減19%，汽車與工業銷售也都下滑。

財務長墨菲（Mark Murphy）表示，「NAND產業市況疲軟，比我們原先預期還弱」，且PC、智慧手機和其他消費者產品的需求也減弱，「庫存調整還在進行中」。

美光表示，「目前客戶縮減庫存正造成更重大的影響」，「我們預期這段調整期將相對短，預測客戶庫存將在（明年）春季前達到較健全的水準」。

一些分析師認為，記憶體晶片市場的近期價格動能，可能對美光的財報與展望造成壓力。TECHanalysis研究公司首席分析師兼總裁歐唐諾指出，顯然消費者端的PC、智慧手機及汽車銷售弱於預期，正在影響美光的整體展望，讓市場措手不及。

彭博資訊分析師指出，上季PC和智慧手機庫存過剩，可能導致NAND位元出貨量銳減，而受到季節性因素與近期利多有限的影響，消費者相關市場的疲態可能延續到美光的下季，壓低美光這兩季的利潤，也不利對PC和手機市場曝險較高的晶片公司，包括英特爾、超微及高通。

美光則喊話看旺人工智慧（AI）前景，表示上季資料中心營收占比歷來首度突破五成。執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）說，「雖然面向消費者的市場近期較弱，但我們預期將在下半年度（明年2月底-8月底）恢復成長」，「我們持續在利潤最高且具備市場戰略重要性的領域攻下市占，我們也具備異常良好的地位，能運用人工智慧（AI）帶動的成長，為所有利害關係人創造重大價值」。