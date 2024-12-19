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蘋果傳已放棄iPhone硬體訂閱服務

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
彭博資訊報導，蘋果已經放棄推動iPhone硬體訂閱制。 美聯社
彭博資訊報導，蘋果已經放棄推動iPhone硬體訂閱制。 美聯社

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果公司（Apple）已經暫停打造iPhone硬體訂閱服務，放棄嘗試改變消費者購買公司旗艦產品的方式。

要求匿名的知情人士向彭博透露，蘋果原本的訂閱想法是，讓擁有一支iPhone手機，就像訂閱其他一些服務一樣，訂戶每月繳交費用，每年可以更換到新款手機。但蘋果最近停止進行這個方案的規劃，原團隊成員已解散並重新分配到其他專案工作。

停掉硬體訂閱規劃，是蘋果調整旗下支付部門業務的最新舉動，因為推動硬體訂閱服務的監督單位正是Apple Pay團隊。今年稍早時，蘋果已宣布收掉「先買後付」（Apple Pay Later）服務，該服務讓消費者先買下商品，之後再分期付款；現在蘋果轉而將消費者導向第三方提供的方案。

彭博2022年時報導蘋果在為iPhone手機開發硬體訂閱服務，當時定下的推出時程是在2022年年底。不過，在遭遇軟體漏洞和法規問題等諸多挫折後，時程被推遲到2023年或更晚。現在最終決定放棄。

蘋果的代表拒絕就此議題置評。

幾年來蘋果規劃硬體訂閱服務，目標是想銷售更多iPhone手機，同時創造更多經常性的收入。iPhone是蘋果最大的賺錢產品，占年度營收的一半多一點。蘋果也希望進一步將用戶鎖在蘋果產品的生態系統裡。

彭博分析，硬體訂閱最終放棄應該基於多個考慮。例如，它會與蘋果的行動通訊電信商夥伴競爭，可能令電信商不快，畢竟，多年來，電信商愈來愈仰賴分期方案銷售iPhone、留住顧客。另外，它也與蘋果自己長年以來就有的一些方案類似，像是「iPhone換新方案」（iPhone Upgrade Program）提供的兩年分期付款、只在美國才有的「蘋果卡每月分期付款」。

法規也是個痛點。蘋果結束Apple Pay Later「先買後付」服務時，一個主要原因就是法規趨嚴。美國消費者金融保護局強化監管，今年宣布這類後付款的服務，必須遵守與信用卡公司完全相同的法規，基於先買後付的業務相對小，蘋果不想為法遵問題頭痛。若推動硬體訂閱，機制就類似Apple Pay Later。

蘋果股價周三收跌2.1%報248.05美元，今年迄今上漲28.9%。

團隊 消費者 美國

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