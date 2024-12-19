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韓元貶至15年低點 鷹派Fed與彈劾案動盪添利空

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
韓元匯率貶至逾15年來最低。圖為南韓交易員。路透
韓元匯率貶至逾15年來最低。圖為南韓交易員。路透

韓元匯率貶至逾15年來最低，因美元強勢，且南韓國內政治動盪，衝擊了韓元走勢。

韓元匯率今天盤中貶值多達1.5%至1.460.2韓元兌1美元，下探至2009年3月來最低。

美元強勁升值，因美國聯準會官員暗示明年將放慢降息步調。彭博美元現貨指數攀升至2022年來最強勁水準。

韓元也面臨本土政治混亂局勢的壓力。即使南韓國會上周六已經通過總統尹錫悅彈劾案，但韓元依然貶值。彈劾案仍須經過韓國的憲法法院審核。南韓執政黨試圖延後憲法法院法官的指派，目的可能是避免在野黨拉高將尹錫悅趕下台的機率。

投資人擔心南韓領導權真空，將削弱重要經濟政策的執行，並且使得南韓與即將上任的美國川普政府貿易談判更添複雜因素。在尹錫悅意外實施戒嚴前，韓元今年來已經是表現最差的亞洲貨幣，因投資人衡量關稅威脅對南韓出口經濟的影響。

韓元今年來對美元貶值逾11%。

南韓當局為了限縮政治動盪造成的金融衝擊，不斷藉由口頭警告來應付市場動盪，在本月稍早戒嚴風波時期，幾乎每天都重申已經準備好採取措施來穩定市場。

南韓 尹錫悅

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