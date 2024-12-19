Fed降息指引大減碼 川普還沒上任新政就重擊金融市場

美國聯準會12月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議降息1碼（0.25個百分點），符合市場預期，不過，點陣圖顯示19位理事中有4位反對降息，顯示聯準會理事反對降息的比重並不低。法人指出，12月理事對於通膨未來發展不確定性明顯升高，顯示理事對川普新政感到擔憂，點陣圖對2025年降息指引由9月的4碼大幅縮減至2碼。

證券法人分析，聯準會調整了對經濟成長及失業率的預測，將2024年核心通膨預期由2.6%上修至2.8%，並將2025年核心通膨預期由2.2%上修至2.5%，明年的通膨預期在今年上修通膨的基礎上再上修，理事們對於後續通膨發展不確定性明顯升高，2025與2026年的核心通膨具有高度上行風險，顯示理事對於川普新政擔憂。

法人指出，12月降息過後，美國政策利率限制性也明顯降至30bps，後續降息必須隨通膨降溫狀態而定，通膨預期上修使得聯準會點陣圖對2025年降息指引由9月的4碼大幅縮減至2碼。

聯準會未來降息幅度的大幅縮減，引發市場對美國降息放緩擔憂，導致美元走強、美債殖利率上揚，美股重挫，未來須留意川普新政導致通膨重新走揚風險對金融市場的衝擊。