日媒：Honda與Nissan最快下周展開合併協商
彭博資訊引述日經新聞報導，本田汽車（Honda Motor）和日產汽車（Nissan Motor）最快將在12月23日（下周一）展開協商討論合併的可能性，此時兩大汽車廠尋求結合成能夠有辦法與汽車龍頭豐田匹敵的集團，以便在電動車等資金密集領域競爭。
報導未引述消息來源指出，本田與日產最快將於下周展開正式討論，會加速邁向可能整併的動力。彭博資訊周二證實兩家公司高層都在考慮合併事宜，而且可能擴大至納入三菱汽車。
本田和日產在美國的代表不願立即回應是否將在下周展開合併協商的消息。
彭博周三報導，此前，台灣鴻海集團已經接洽日產，洽談有關收購股權之事。現在，本田與日產加速推動彼此的強化關係。
日經報導，本田已經揚言，如果日產追求與鴻海合作，本田就會解除當前與日產的現有技術合作關係，或是在鴻海對日產進行敵意收購的情況下，本田能扮演出手相救的白衣騎士角色。
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