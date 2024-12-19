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Fed 鷹式降息 官員怎麼看？法人分析

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

台北時間19日凌晨美國聯準會（Fed）宣布降息25個基點至4.25%-4.50%區間，為連續第三次降息，符合市場預期，但主席鮑爾在會後記者會暗示明年可能放緩降息步調，造成美股重挫，將牽制台股今日走勢，而聯準會各成員怎麼看，成為市場焦點。

國內多家大型法人機構表示，今年八次決議中，聯準會累積降息100個基點，分別為一次50個基點的降息、兩次25個基點的降息，另外五次維持利率不變。

市場關注的利率點陣圖顯示，19位官員中，有1位官員認為2025年不應降息，有3位官員認為2025年應累計降息25個基點，有10位官員認為2025年應累計降息50個基點，有3位官員認為2025年應累計降息75個基點，有1位官員認為2025年應累計降息100個基點，有1位官員認為2025年應累計降息125個基點。

聯準會表示，克里夫蘭聯邦儲備主席哈馬克反對聯準會降息25個基點的決定，她更願意將利率維持在先前4.5%-4.75%的水平。哈馬克成為2024年第二位投反對票的票委。

同時，聯準會政策聲明中增加了「幅度和時間」這一措辭，暗示將放緩降息步伐；點陣圖顯示，明年降息次數減少，通膨達標時間推遲。

FedWatch也顯示，目前市場預期Fed在2025年降息2碼，後視經濟數據發展而定。

美國聯準會 降息

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