美光財測差 盤後重挫16% AI動能不足彌補PC手機疲軟需求

美國最大的記憶晶片廠美光科技（Micron）對本季的營收展望遠不如分析師預期，相差金額高達約10億美元，主要受到智慧手機和個人電腦需求疲軟拖累。財測一出，激起市場對短期記憶晶片市場動能的疑懼，股價在周三（18日）盤後重挫近16%。

美光周三盤後公布財報時表示，本季（今年12月到明年2月，公司會計年度第2季），營收估約為79億美元，然而彭博資訊訪調分析師的平均預估為89.9億美元。預估每股盈餘1.33美元至1.53美元，也遠不如分析師所估的1.92美元。

彭博分析，雖然美光預期用於人工智慧（AI）算力的高端記憶晶片需求強勁，但來自手機和個人電腦生產商的需求依然低迷，而美光主要的晶片銷售業務仍要看消費者手機和電腦市場。

截至周三收盤，美光股價今年以來上漲22%。財報發布後，股價在盤後交易一度崩跌近18%，後來跌幅略縮小至16%上下。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）說，「雖然面向消費者的市場短期內表現較弱，但我們預期公司會計年度下半，有望恢復成長」。他強調，「我們持續在最高利潤率的產品攻下市占，這是市場上戰略重點領域。我們在AI帶動的成長方面，定位非常好，為所有利害關係人創造重大價值」。

美光指出，截至11月底的上一季，與資料中心相關的營收年增率達400%，首見這部門的營收在公司總營收的占比超過一半。可惜這樣的大幅增長，還是不足以抵銷目標消費者裝置那塊市場的疲弱。

上季美光營收87.1億美元，符合分析師預期；調整後每股盈餘1.79美元，略高於分析師所估平均值1.76美元。