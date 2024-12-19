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控告華為違法取得5G合約 哥斯大黎加傳遭中國駭客攻擊

中央社／ 瓜地馬拉市18日專電
圖為駭客示意圖。圖/ingimage
圖為駭客示意圖。圖/ingimage

就在哥斯大黎加政府針對中國手機大廠華為（Huawei）公司，違法取得哥國5G通訊合約，並提起刑事訴訟數日後，中國駭客便大舉入侵哥斯大黎加重要政府部門和民間公司，所幸哥國和美國合作下，成功擋下駭客攻擊。

美國駐哥斯大黎加大使館17日罕見和哥國政府，在社群平台X上發表聯合聲明，點名中國駭客企圖入侵哥國的電信系統。聲明中表示，哥斯大黎加政府與美國合作，完成全面網絡安全防護，也加強哥國重要基礎設施韌性。美國也重申力挺哥斯大黎加抵抗網路威脅，和侵害主權的行為。

根據官方調查，這一波來自中國的駭客攻擊，鎖定哥斯大黎加的石油精煉廠和一家媒體公司，並企圖滲透哥國移民局網路。目前哥斯大黎加司法單位已經著手調查。

中國駭客不只攻擊哥斯大黎加，西文媒體「資訊網」（Infobae）也披露，除了墨西哥外，南美洲的巴拉圭在11月底也遭到中國駭客攻擊，同樣也在與美國的合作下共同防禦駭客入侵。

哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）12月11日才召開記者會，公開譴責「華為是史上最明目張膽，規模最大的醜聞之一」。因為哥國政府調查發現，華為在過去10年，涉嫌以賄賂和詐欺等犯罪行為，取得5G通訊設備合約。

華為在哥斯大黎加的中國籍總經理，及多名涉案的哥國國家電力研究所（ICE）前官員，已被提起刑事訴訟。

根據哥斯大黎加科技與電信部（MICITT）數據，近年來對重要基礎設施的駭客網路攻擊，倍數增加。從2021年的2億5000萬次，已經增加到2023年的7億7000萬次。

在美哥兩國發表聯合聲明後，中國駐哥斯大黎加大使館立刻反擊，批評美國企圖抹黑中哥之間關係，並警告哥國不要將「技術問題政治化」。中國大使館還要求哥斯大黎加政府作為主權國家，應該獨立做出決策。

這一起網路駭客入侵事件，凸顯了在中美洲關鍵戰略地區，美國和中國在各方面的角力，尤其是在通訊網路安全問題上。

由於中國透過華為大舉投資中美洲國家的5G通訊設施和網路建設，意圖掌控主導權，引起美方憂慮重要情資會被竊取。美國政府已加強和此區域國家合作及資通訊投資，聯手遏止來自中國駭客的網路攻擊和入侵。

網路攻擊 駭客

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