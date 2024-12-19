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比特幣嚇崩5% 都因鮑爾說了這句話 面臨10萬美元保衛戰

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
鮑爾談話讓比特幣價格重挫5%。路透
鮑爾談話讓比特幣價格重挫5%。路透

比特幣價格重挫5%，為四天來首度下跌，此前聯準會（Fed）主席鮑爾表示，Fed不能持有比特幣，也不尋求改變法律。此外，在決策官員暗示對未來降息更加審慎之後，整個金融市場的風險偏好都有所減弱。

比特幣盤中大跌5.3%，至100,752美元，前一天首次突破108,000美元，創下紀錄。彭博彙編的數據顯示，按市值衡量的前七大數位貨幣都走低。

鮑爾18日在利率決策會議後的記者會上表示：「我們不允許持有比特幣。」

鮑爾說，關於持有比特幣的法律問題，「這是國會需要考慮的問題，但在Fed，我們現在並不尋求修改法律」。

鮑爾是談到在美國總統當選人川普上任後，有關Fed參與政府建立所謂戰略比特幣儲備的前景問題。

鮑爾的最新談話衝擊了比特幣價格。先前，從川普11月5日贏得美國總統大選以來，比特幣行情一飛沖天、頻創新高，看好新政府將更不會干涉加密貨幣邁向做為實際貨幣功能的發展。

川普已經表示，他將建立美國戰略比特幣儲備的構想，但他並未提到如何著手啟動的細節，僅說過現在政府從犯罪份子查扣、所累積的約20萬枚比特幣可以做為初期的儲備持有。這些比特幣當前市價約210億美元。

共和黨參議員魯米斯（Cynthia Lummis）已經提出一項法案，要建立國家比特幣儲備，讓財政部每年買進20萬枚比特幣，直到積累量達到100萬枚。至於購買的資金，則是來自Fed的銀行存款與黃金部位。

巴克萊分析師本周報告指出，要為戰略比特幣儲備提供資金，可能需要獲得國會核准以及美國發行新的公債，基於這類方式，「我們懷疑這項計畫將面臨來自Fed的強硬阻力」。

Fed 比特幣 鮑爾

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