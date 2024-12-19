美元指數攻上兩年來最高 Fed暗示2025年只降息兩次

美元周三全面上漲，攻抵兩年來的最高價位。聯準會（Fed）如預期宣布降息，但將放緩貨幣政策寬鬆的步調，預告未來一年僅降息兩次。

美元指數大漲1%至108.027，盤上中一度漲到108.269，是2022 年 11 月來最高盤中價位。美國10年期公債殖利率上漲6.1個基點，觸及四周來最高的4.446%。

Merk Hard Currency Fund總裁Axel Merk說：「Fed調高核心通膨預期，並調整了點狀圖；因此，降息押注正在減少，我認為明年只有一次降息，這比之前預期的要少。」「因此，市場的初步看法是，這是鷹派的，是美元的利多。」

美元兌瑞郎一度觸及0.90150瑞郎，是7月來最高，紐約盤尾上漲09%，報0.90020瑞郎。歐元兌美元下跌 1.2%，觸及1.03695 美元。

美元兌日圓升值 0.8%， 觸及三周最高的 154.63日圓。

此外，美元兌韓元一度觸及15 年半以來最高的1,454.41美元，這是2009 年 3 月以來最高，紐約盤尾上漲 1%，報 1,452.19 韓元。

市場普遍預計瑞典央行將降息多達50個基點，而預計挪威央行將維持利率不變。挪威克朗兌美元重貶1.5%，至11.3677，瑞典克朗兌美元跌1.4%，至11.1087。