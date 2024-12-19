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金價重挫2%跌破2,600美元 憂Fed減少降息 油價收漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際金價周三（18日）重挫超過2%，跌破每英兩2,600美元價位，下探至一個月最低，原因是聯準會預測明年降息次數減少，提振了美元和公債殖利率，不利金價；國際油價收漲，數據顯示美國原油庫存下降，且強勁的美國原油出口意味著全球需求堅挺，但漲幅在聯準會（Fed）調降明年預期降息次數後收斂。

油價上漲

布蘭特原油2月期貨收漲0.20美元，跌幅0.27%，結算價報每桶73.39美元；西德州原油1月期貨收漲0.50美元，漲幅0.71%，結算價報每桶70.58美元。兩大指標稍早均一度上漲超過1美元。

美國能源資訊局（EIA）周三表示，在截至12月13日的一周，美國原油庫存和餾分油庫存下降，而汽油庫存上升；美國上周原油出口增加180萬桶，至7月以來的最高。

衡量需求的整體成品油供應量為每日2,080萬桶，比前一周增加每日66.2萬桶。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「市場顯然已經從幾周前的消極情緒中轉向，人們對需求更加樂觀。」

聯準會宣布降息1碼，但預期明年降息次數減少。Strategas Securities分析師Jon Byrne在談到利率決定時表示：「石油多頭已經在試圖抓住2025年油價上漲所需的因素」，「他們最不需要的就是美元走高」。

金價重挫2%

金價周三重挫2%至一個月低點，此前Fed一如預期地降息，但預告明年降息放緩，提振了美元和公債殖利率。

現貨金價重挫2.3%至每英兩2,585.35美元。美國黃金期貨收跌0.3%，報 2,653.30 美元。

獨立金屬交易商Tai Wong說：「市場難以消化明年僅有兩次降息；黃金走低，但仍在堅守。如果黃金能守在2,600美元以上，多頭將感到高興。」

Fed決策後，美元延續漲勢，使黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴，而指標美國10年期公債殖利率則創下四周新高。

其他方面，現貨白銀下跌2.3%，至每英兩29.83美元；白金下跌 1.8%，至922美元；鈀金下跌2.5%，至 910.94 美元。

美國 金價 黃金

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