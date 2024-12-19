受美股拖累 台積電ADR大跌2.5%
台積電ADR周三（18日）下跌2.5%，收在195.56美元，較台北交易溢價縮為17.1%。
聯準會（Fed）「鷹派降息」周三重挫美股，道瓊指數大跌超過1,100點，標普500指數重挫3%，兩大指數寫下8月以來最大單日跌幅，那斯達克指數與費半都重挫超過3%。儘管聯準會（Fed）如預期降息1碼，但預測明年降息次數減少。
道瓊工業指數下跌1,123.03點，跌幅2.58%，報42,326.87點；標普500指數跌破6,000點大關，下跌178.45點，跌幅2.95%，報5,872.16點，寫下2001年以來最大Fed決策日跌幅；那斯達克綜合指數下跌716.37點，跌幅3.56%，報19,392.69點。
費城半導體指數重挫3.85%，報4,970.984點。
台灣加權股價指數昨天上漲150.66點，收在23,168.67點。台積電（2330）漲0.9%收在1,085.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 159.92 -1.60 161.00 -0.67
中華電 CHT 123.04 +0.05 124.00 -0.78
台積電 TSM 1,270.04 -2.54 1,085.00 17.05
聯電 UMC 42.73 +1.23 43.70 -2.21
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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