美股收盤／Fed鷹派降息 道瓊崩跌1,123點 四大指數重挫2-3%

聯準會（Fed）「鷹派降息」周三重挫美股，道瓊指數大跌超過1,100點，標普500指數重挫3%，兩大指數寫下8月以來最大單日跌幅，那斯達克指數與費半都重挫超過3%。儘管聯準會（Fed）如預期降息1碼，但預測明年降息次數減少。

道瓊工業指數下跌1,123.03點，跌幅2.58%，報42,326.87點；標普500指數跌破6,000點大關，下跌178.45點，跌幅2.95%，報5,872.16點，寫下2001年以來最大Fed決策日跌幅；那斯達克綜合指數下跌716.37點，跌幅3.56%，報19,392.69點。

費城半導體指數重挫3.85%，報4,970.984點。以小型股為主的羅素2000指數跌幅達4.4%，為2022年6月以來最大跌幅。

道瓊指數連續第10個交易日下跌，是自1974年10月連續11個交易日下跌以來的最長連跌記錄。

道指和標普500指數創下自8月5日以來的最大單日跌幅，那斯達克指數創自7月24日以來最大單日跌幅。

股市暴跌是因為雖然Fed官員連續第三次降息，本次降息1碼，利率區間調降至4.25%-4.50%，但Fed調降明年降息次數預估，暗示他們對於如何降低借貸成本心態更為謹慎。先前，經濟學家已預料明年會減慢降息步調，但Fed官員的預測更出乎意料，僅預期2025年有兩次降息，少於多數人預期的三次降息。此外，Fed現在預測通膨要到2027年才能回到2%的目標，而非原先預測的2026年。

Fed主席鮑爾在記者會上表示，「貨幣政策立場的限制性明顯削弱，有鑒於此，以後在考慮進一步的利率調整時，我們可以更加謹慎行事」。

富蘭克林鄧普頓投資解決方案高級副總裁Max Gokhman形容鮑爾為「披著鴿派外衣的鷹派」，「儘管在強調經濟趨勢強勁的同時，淡化了最近的抗通膨進程放緩，但他仍暗示關稅不會被視為短暫的，預期2025年降息兩次是必要的，因為政策必須保持限制性。」

高盛資產管理的Whitney Watson預期，Fed在明年3月恢復寬鬆政策之前，將在1月按兵不動。

標普500指數的11個主要類股均下跌，其中房地產類股跌幅為4%，非必需消費品類股跌幅為4.7%。

加密貨幣相關股票下跌，在鮑爾表示Fed不能持有比特幣、也不尋求修改法律以持有比特幣之後，跌勢加速。有猜測稱，即將上任的川普政府可能會尋求建立政府持有的比特幣資產。Microstrategy跌9.5%，MARA Holdings大跌12.2%，Riot Platforms重挫14.5%。

美光股價盤後重挫14%，因為這家美國最大的記憶晶片生產商本季營收展望遠遜分析師預估。