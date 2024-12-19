快訊

教練熊抱學生 離職轉他校任教 議員批把關失靈

全台急凍8縣市10度以下低溫 吳德榮：高山今飄雪 冬至又有冷氣團

Fed決策／明年預測僅降息兩次 鮑爾說要看到通膨進展

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾強調，官員需要看到通膨更多進展，才會考慮進一步降息。美聯社
鮑爾強調，官員需要看到通膨更多進展，才會考慮進一步降息。美聯社

聯準會（Fed）官員周三如預期連續三度降息，但調降了明年降息次數的預測，預告未來降息幅度會更謹慎。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以11票對1票，決議將聯邦資金利率調降1碼（0.25個百分點）至4.25%-4.5%之間。克利夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克投下反對票，她主張維持利率不變。

聯準會（Fed）主席鮑爾在會後的記者會上說：「今天的決策確實難為，但我們認為這是正確的選擇。接下來又是新的階段，我們會對進一步降息更為審慎。」他也強調，官員需要看到通膨更多進展，才會考慮進一步降息。

官員由「點狀圖」反映的最新預測顯示，多位官員對明年的降息次數比幾個月前更少，且認為2025年通膨好轉的程度顯著減少。根據中位數預測，他們預料基準利率到2025年底達到3.75%至4%的區間，這表示只會有兩次各1碼的降息，少於9月開會預測的四次。僅有五位官員表態支持明年降息多於兩次。彭博調查的大多數經濟學家原本預計，點狀圖預估中值為明年會降息三次。

官員也調降對2026年降息次數預測，聯邦資金利率兩年後將維持在3.4%，高於9月預測的2.9%。

利率聲明措辭也做了微調，他們在考量額外調整利率的因素時，加上「幅度和時機」的字眼。

鮑爾不諱言，有些決策者已將候任總統川普可能實施高關稅的影響納入考量。不過，他指出，這類政策的影響目前仍極不確定。他說：「我們對這些實際政策的了解非常有限，因此，現在要試圖得到任何結論都為時過早。」

最新的預測顯示，官員如今預測2025年失業率為4.3%。他們也將2025年經濟成長預測小幅上修至2.1%。對明年年底通膨率的預測中值從9月的2.1%調高至2.5%。

官員再次將長期政策利率的預測中值從2.9%調高至3%。他們已表示，對於所謂的「中性利率」（即既不促進也不抑制景氣的利率）在新冠肺炎疫情後的水準仍有極大的不確定性。

有些官員認為，中性利率可能已經提高，這表示Fed可以比原先預期更少的降息次數，即可達到此水準。

避險基金Point72資產管理公司首席經濟學家麥基（Dean Maki）說：「他們正趨近中性利率的估計值，這是他們可能從此開始放緩降息步調的一個關鍵因素。」

Fed同時宣布，付給金融機構隔夜再賣回協議（RRP）的利率將調降30個基點，實際上使RRP利率比於聯邦資金利率目標區間低了5個基點，並和目標區間的下限保持一致。

Fed「點狀圖」預測明年只會有兩次各1碼的降息，少於9月開會預測的四次。/擷自彭博
Fed「點狀圖」預測明年只會有兩次各1碼的降息，少於9月開會預測的四次。/擷自彭博

Fed 通膨 鮑爾

延伸閱讀

Fed傳聲筒：Fed對未來降息路徑表述比決議本身重要

川普首次承認 增加關稅恐導致美國物價上漲

川普：不會試圖撤換聯準會主席鮑爾

NBA／「穿起來就像足球鞋」鮑爾批自家品牌成傷病罪魁禍首

相關新聞

鴻海推一把 本田、日產加速談合併

日本經濟新聞與讀賣新聞報導，本田與日產汽車將討論合併，而促成這項汽車業歷史性變化背後，隱藏著台灣鴻海的身影。鴻海有意收購...

Fed轉趨鷹派…道瓊重挫逾1100點 連10日下跌為50年首見

道瓊工業指數跌入歷史深淵，由於聯準會令人失望的利率前景震動了股市，道指連續第10個交易日下跌。

本田、日產談合併 外媒：結盟恐非萬靈丹

日本第二大車廠本田傳出將與第三大車廠日產合併，並成立一間控股公司，可能把三菱汽車也納入；儘管此舉有望削減成本並提高利潤，...

Fed利率決策／聯準會降息1碼 暗示明年調降幅度變小 美股走跌

美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，連續第三次調降利率，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%...

Fed 決策／官員做了什麼嚇到市場 五要點一次看

聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策以及聯準會（Fed）主席鮑爾周三記者會重點摘錄以下：

美股收盤／Fed鷹派降息 道瓊崩跌1,123點 四大指數重挫2-3%

聯準會（Fed）「鷹派降息」周三重挫美股，道瓊指數大跌超過1,100點，標普500指數重挫3%，兩大指數寫下8月以來最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。