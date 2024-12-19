Fed決策／明年預測僅降息兩次 鮑爾說要看到通膨進展

聯準會（Fed）官員周三如預期連續三度降息，但調降了明年降息次數的預測，預告未來降息幅度會更謹慎。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以11票對1票，決議將聯邦資金利率調降1碼（0.25個百分點）至4.25%-4.5%之間。克利夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克投下反對票，她主張維持利率不變。

聯準會（Fed）主席鮑爾在會後的記者會上說：「今天的決策確實難為，但我們認為這是正確的選擇。接下來又是新的階段，我們會對進一步降息更為審慎。」他也強調，官員需要看到通膨更多進展，才會考慮進一步降息。

官員由「點狀圖」反映的最新預測顯示，多位官員對明年的降息次數比幾個月前更少，且認為2025年通膨好轉的程度顯著減少。根據中位數預測，他們預料基準利率到2025年底達到3.75%至4%的區間，這表示只會有兩次各1碼的降息，少於9月開會預測的四次。僅有五位官員表態支持明年降息多於兩次。彭博調查的大多數經濟學家原本預計，點狀圖預估中值為明年會降息三次。

官員也調降對2026年降息次數預測，聯邦資金利率兩年後將維持在3.4%，高於9月預測的2.9%。

利率聲明措辭也做了微調，他們在考量額外調整利率的因素時，加上「幅度和時機」的字眼。

鮑爾不諱言，有些決策者已將候任總統川普可能實施高關稅的影響納入考量。不過，他指出，這類政策的影響目前仍極不確定。他說：「我們對這些實際政策的了解非常有限，因此，現在要試圖得到任何結論都為時過早。」

最新的預測顯示，官員如今預測2025年失業率為4.3%。他們也將2025年經濟成長預測小幅上修至2.1%。對明年年底通膨率的預測中值從9月的2.1%調高至2.5%。

官員再次將長期政策利率的預測中值從2.9%調高至3%。他們已表示，對於所謂的「中性利率」（即既不促進也不抑制景氣的利率）在新冠肺炎疫情後的水準仍有極大的不確定性。

有些官員認為，中性利率可能已經提高，這表示Fed可以比原先預期更少的降息次數，即可達到此水準。

避險基金Point72資產管理公司首席經濟學家麥基（Dean Maki）說：「他們正趨近中性利率的估計值，這是他們可能從此開始放緩降息步調的一個關鍵因素。」