經濟快評：Fed確認將減緩降息速度

美國聯準會(Fed)聯邦公開市場委員會18日決定再度降息1碼,聯邦基金利率為4.25-4.50%,會後聲明與經濟預測摘要」(SEP)都暗示將減緩降息速度,符合市場預估。

這次的會後聲明與11月時相比,內容雖只改變幾個字,但卻屬微言大義。11月聲明只提到「考慮進一步調整目標利率區間(In considering additional adjustments to the target range for the federal funds rate, )」,這次的文字卻改為「考慮這一步調整目標利率區間的幅度及時機(In considering the extent and timing of additional adjustments to the target range for the federal funds rate)。從此一微小改變,顯示Fed現在強調降息的「幅度與時機」,強力暗示明年降息速度可能減緩,幅度可能比原先的預測要小。

其次,利率預測「點狀圖」的表述更為明顯。多數決策官員已將2025及2026年底時的利率預測水位調高各0.5估百分點,並將明年的降息幅度由4碼縮小到2碼;且再將長期利率(即中性利率)調高0.1個百分點,已是連續調高。

再者,多數官員將明年的預估經濟成長率上修0.1個百分點,失業率下修0.1個百分點,通膨率更上修0.3個百分點,這也是官員調高利率預測的背後原因。

總結而言,Fed即使不認為通膨下降將就此停頓,至少也預估明年通膨仍將黏著在目前的水位附近,要完成通膨之役的「最後一哩」相當困難,經濟也可能由「軟著陸」變為「不著陸」。此一結果雖並不令金融市場意外,但等於是確認市場的利空預估,美股與美債下跌自不意外。