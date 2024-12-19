經濟快評：Fed確認將減緩降息速度

經濟日報／ 編譯任中原
Fed強調降息的「幅度與時機」，強力暗示明年降息速度可能減緩，幅度可能比原先的預測要小。路透
Fed強調降息的「幅度與時機」，強力暗示明年降息速度可能減緩，幅度可能比原先的預測要小。路透

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會18日決定再度降息1碼，聯邦基金利率為4.25-4.50%，會後聲明與經濟預測摘要」（SEP）都暗示將減緩降息速度，符合市場預估。

這次的會後聲明與11月時相比，內容雖只改變幾個字，但卻屬微言大義。11月聲明只提到「考慮進一步調整目標利率區間（In considering additional adjustments to the target range for the federal funds rate, ）」，這次的文字卻改為「考慮這一步調整目標利率區間的幅度及時機（In considering the extent and timing of additional adjustments to the target range for the federal funds rate）。從此一微小改變，顯示Fed現在強調降息的「幅度與時機」，強力暗示明年降息速度可能減緩，幅度可能比原先的預測要小。

其次，利率預測「點狀圖」的表述更為明顯。多數決策官員已將2025及2026年底時的利率預測水位調高各0.5估百分點，並將明年的降息幅度由4碼縮小到2碼；且再將長期利率（即中性利率）調高0.1個百分點，已是連續調高。

再者，多數官員將明年的預估經濟成長率上修0.1個百分點，失業率下修0.1個百分點，通膨率更上修0.3個百分點，這也是官員調高利率預測的背後原因。

總結而言，Fed即使不認為通膨下降將就此停頓，至少也預估明年通膨仍將黏著在目前的水位附近，要完成通膨之役的「最後一哩」相當困難，經濟也可能由「軟著陸」變為「不著陸」。此一結果雖並不令金融市場意外，但等於是確認市場的利空預估，美股與美債下跌自不意外。

Fed 通膨

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