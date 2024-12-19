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Fed利率決策／聯準會降息1碼 暗示明年調降幅度變小 美股走跌

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，連續第三次調降利率，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%，一如外界預期，但暗示明年可能只會降息兩次，較先前預測的調降幅度小。

根據Fed在決策會後公布的利率點狀圖，官員對2025年利率落點預測中位數是3.9%。相形下，9月時預測利率為3.4%。

對於2026年的利率預測中位數，從2.9%調至3.4%。至於更長期來看，決策官員認為2027年時利率為3.1，也比上次預期2.9%高。

國內生產毛額（GDP）方面，今年預估有望成長2.5%，較9月預測值2.0%增加0.5個百分點，2025年的經濟成長率中值則是2.1%，較前次預測增加0.1個百分點。

通膨率預測則獲上修，今年核心PCE通膨年升率預估為2.8%，比9月時預測的2.6%多了0.2個百分點，明年則從2.2%上修至2.5%，今年失業率預測中值是4.2%，明年則是4.3%。

美股道瓊指數由漲轉跌，標普500指數和那斯達克綜合指數分別走跌0.3%和0.4%。

Fed 指數 通膨

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