英國通膨率寫八個月新高 央行按兵不動機率增

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
英國通膨創八個月新高，央行本周按兵不動的機率提高。 歐新社
英國通膨創八個月新高，央行本周按兵不動的機率提高。 歐新社

英國通膨率進一步攀升，離英格蘭銀行（BOE，央行）所設定的目標更遠。因此英國儘管經濟低迷，仍增加央行19日選擇利率按兵不動的可能。

英國國家統計局（ONS）18日公布的物價數據顯示，11月消費者物價指數（CPI）年比上升2.6%，增幅大於10月的2.3%，是八個月來最大升幅。

英國工業聯合會（CBI）首席經濟學家薩托瑞爾斯（Martin Sartorius）表示，通膨攀升「凸顯出英國經濟持續性的物價壓力。」他說，薪資成長與政府的財政計畫，將使通膨明年維持升溫的趨勢。

市場因而預估，英國央行將於19日的會議上宣布基準利率保持不變，是最近三次決策會中第二次按兵不動，如此謹慎做法與歐洲央行（ECB）在上周連續第三次降息截然相反。比英國央行提早十多個小時公布利率決策的美國聯準會（Fed），預料將宣布降息。在這波降息周期中，英國央行雖比聯準會提早一個月開始降息，但聯準會目前調降的利率幅度是英國央行的二倍。

英國上月的核心通膨（不包括能源和食品）也隨著服務價格以5%的高速上升而升溫。政策決策者擔心，工資的上漲將繼續推升勞力密集的服務業價格。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）月初表示，未來通膨將比預期中的更頑強，迫使決策者讓利率維持在高檔的時間更久。本周公布的最新數據顯示，到10月為止的三個月期間，工資加速上漲。

英國央行也擔心，讓政策維持如此緊縮，最終恐怕會導致通膨低於2%目標，讓經濟難以獲得任何動能。7月上台的工黨政府，在施凱爾（Keir Starmer）領導下正指望透過經濟成長增加所需稅收，以挹注公共服務支出。

英國 通膨

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