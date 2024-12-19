可可豆漲破每噸12,000美元 西非供給前景引憂
可可豆期貨價18日在紐約市場一度攀升到每噸超過12,000美元，在對全球最大種植可可豆國家象牙海岸減產的加劇擔憂中創新高。
紐約交易最活絡的可可豆期貨合約，18日一路走高，攻破1.2萬美元關卡後繼續上衝，一度大漲7.39%至每噸12,634美元。西非產地收成不佳，導致期貨價格今年來大漲超過兩倍。倫敦可可豆價格18日也上漲逾3%。
市場擔心，本季象牙海岸可可豆收穫量將低於預期，進而影響供應量。彭博資訊訪調分析師及交易員後預測，產量占全球逾三分之一的象牙海岸，在10月開始的2024至2025年產季產量僅190萬噸，比該國政府於產季初預測的210萬至220萬噸少了近10%。
收成不好將讓原本就不斷縮水的庫存更低，讓重建庫存的努力更棘手。
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