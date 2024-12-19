波蘭機場將棄用中企同方威視掃描儀 稱有安全疑慮

波蘭華沙蕭邦機場（Warsaw Chopin Airport）1名主管今天表示，基於安全考量，機場將移除由中國同方威視公司（Nuctech）製造的安檢掃描儀。

機場公關部門負責人魯茲基（Piotr Rudzki）表示，機場方面是基於民航局（Civil Aviation Authority）的分析做出這項決定，民航局提出安全問題。

路透社未能立即聯繫上同方威視請求置評。

魯茲基指出，華沙蕭邦機場4台掃描託運行李的大型同方威視掃描儀，明年3月將更換成波蘭財團Dimark-Anglosec生產的設備。

同方威視生產人體和行李掃描儀，獲全球逾170個國家的機場和港口使用。但美國2020年公布構成安全威脅的中國科技公司黑名單，同方威視名列其中。