大陸電動車崛起 重塑全球汽車產業

華爾街日報報導，日本本田與日產汽車探索合併，主因之一是這兩家車廠在中國大陸市場無法因應大陸電動車競爭，凸顯大陸在汽車市場迅速崛起正重塑汽車產業。

報導指出，大陸轉向電動車和插電式油電混合動力車，讓本田與日產措手不及，兩家公司都在這個世界最大汽車市場面臨困境。

此外，日產在美國業績欠佳，十一月宣布重組，全球裁員九千人，全球產能減五分之一，下調所有主要市場銷售預測，特別是在大陸和北美。

今年稍早，日產在大陸東部常州的工廠宣布停產，而本田試圖透過自願離職，在大陸合資企業廣汽本田裁員。

分析師表示，來自特斯拉和比亞迪等電動車廠日益激烈的競爭，迫使本田和日產展開合併談判。特斯拉與大陸車廠也在自動駕駛和軟體方面領先，其他車廠需要投入巨資才能跟上。

此外，二○一八年十一月日產時任會長高恩被捕，日產一直未能從此事復元。

日產與法國雷諾汽車的聯盟也引發內部緊張。雷諾一九九九年收購日產三分之一股份，後來增加至百分之四十三，但日產長期是規模較大且較賺錢一方，對與雷諾聯盟感到不滿，最終在二○二三年，雷諾同意將持股減少到百分之十五，讓日產較能獨立運作。

然而，日產今年態勢急轉直下，截至九月底的營業收入比上年下降百分之九十，上一季在美國銷售則下跌百分之二。

本田也表現欠佳，十一月下調年度汽車銷售和淨利預測，上半年營收下滑，部分原因是在大陸汽車業務疲軟。