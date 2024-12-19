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大陸電動車崛起 重塑全球汽車產業

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
日本本田與日產汽車探討合併，主要原因之一是這兩家車廠在中國大陸市場無法應對當地電動車的競爭。 美聯社
日本本田與日產汽車探討合併，主要原因之一是這兩家車廠在中國大陸市場無法應對當地電動車的競爭。 美聯社

華爾街日報報導，日本本田日產汽車探索合併，主因之一是這兩家車廠在中國大陸市場無法因應大陸電動車競爭，凸顯大陸在汽車市場迅速崛起正重塑汽車產業。

報導指出，大陸轉向電動車和插電式油電混合動力車，讓本田與日產措手不及，兩家公司都在這個世界最大汽車市場面臨困境。

此外，日產在美國業績欠佳，十一月宣布重組，全球裁員九千人，全球產能減五分之一，下調所有主要市場銷售預測，特別是在大陸和北美。

今年稍早，日產在大陸東部常州的工廠宣布停產，而本田試圖透過自願離職，在大陸合資企業廣汽本田裁員。

分析師表示，來自特斯拉比亞迪等電動車廠日益激烈的競爭，迫使本田和日產展開合併談判。特斯拉與大陸車廠也在自動駕駛和軟體方面領先，其他車廠需要投入巨資才能跟上。

此外，二○一八年十一月日產時任會長高恩被捕，日產一直未能從此事復元。

日產與法國雷諾汽車的聯盟也引發內部緊張。雷諾一九九九年收購日產三分之一股份，後來增加至百分之四十三，但日產長期是規模較大且較賺錢一方，對與雷諾聯盟感到不滿，最終在二○二三年，雷諾同意將持股減少到百分之十五，讓日產較能獨立運作。

然而，日產今年態勢急轉直下，截至九月底的營業收入比上年下降百分之九十，上一季在美國銷售則下跌百分之二。

本田也表現欠佳，十一月下調年度汽車銷售和淨利預測，上半年營收下滑，部分原因是在大陸汽車業務疲軟。

日產 本田 比亞迪 特斯拉 電動車

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