鴻海推一把 本田、日產汽車加速談合併

日本經濟新聞與讀賣新聞報導，本田與日產汽車將討論合併，而促成這項汽車業歷史性變化背後，隱藏著台灣鴻海的身影。鴻海有意收購日產股份，促成本田與日產加速推動整合。

日本兩大車廠本田與日產證實雙方正在協商合併，以因應中國大陸汽車業競爭以及美國市場銷售低迷困境。兩大車廠十八日公布聲明表示，本田與日產正在研議未來各種合作可能，並充分利用彼此優勢。

日本放送協會（ＮＨＫ）報導，本田社長三部敏宏十八日受訪證實，雙方「正在磋商，但尚未決定」。

ＮＨＫ報導，本田和日產今年三月開始討論全面合作，並在八月達成共識，決定合作開發電動車，包括車載操作系統等軟體以及電動車零件標準化，以分攤龐大研發成本。市場人士當時表示，此舉是為追趕已在全球電動車市場搶占先機的大陸車廠。

合併將為成世界第三大車廠

本田和日產分別是日本第二與第三大車廠，僅次於豐田。去年本田售出三百九十八萬輛車，排名全球第七，日產以三百卅七萬輛排第八，兩家公司銷量合計七百卅五萬輛，合併後可望誕生全球第三大車廠，超越南韓現代汽車，僅次於豐田汽車和福斯集團。

本田與日產正尋求透過單一控股公司方式營運，預計很快為新實體簽署一項合作備忘錄，還考慮將三菱汽車納入新控股公司。日產目前是三菱大股東。

日媒稱，今年秋天開始，鴻海對日產動作開始明顯，負責電動車業務的是鴻海電動車策略長關潤，他曾是日產第三號人物，二○二三年被挖角到鴻海。

日產二○一○年就開始量產電動車，鴻海似乎希望透過投資日產，獲取製造及全球銷售能力。鴻海聚焦法國雷諾汽車持有的日產股份。雷諾在一九九九年出資取得陷入困境的日產百分之四十三股份，成為日產最大股東。規模較小的雷諾對日產擁有強大影響力，被日產視為不平等條約，一直要求修正。去年十一月，雷諾同意調降出資比率，與日產達成相互持股百分之十五協議，讓雙方關係對等。

鴻海將與雷諾談股份 驚動日產

雷諾為階段性釋出日產股份，將其暫時轉移到法國信託銀行，截至九月還有百分之廿二點八日產股份存放銀行，鴻海如取得這些股份，將能參與日產經營。

本田八月已跟日產全面業務合作，協商共用電動車零組件與車用軟體等。本田警告日產，「如果日產和鴻海合作，這裡的合作就會化為烏有」，顯示本田的焦慮。鴻海本月動作更大，傳聞關潤將在巴黎與雷諾執行長梅奧會談，日產憂心鴻海直接探詢收購日產股份，因此加快行動和本田談合併。