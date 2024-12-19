防範侵台：台灣與亞馬遜商談互聯網衛星合作

據路透社及《金融時報》報導，台灣主管科技的最高行政機關國家科學與技術委員會（簡稱國科會）主委吳誠文表示，目前與台灣有合作的法國衛星運營商Eutelsat，其 OneWeb 網絡帶寬太小。

吳誠文表示，因此正在討論是否可能與亞馬遜合作，"亞馬遜的Kuiper的發展階段是目前最成熟的"。

緊急情況下保障重要通訊

去年11月，台灣中華電信與Eutelsat（歐洲通訊衛星集團）簽署台灣低軌衛星獨家代理合約。中華電信當時表示，簽約後將全力配合數字發展部，積極布建國內700個及國外3個低地球軌道（LEO）衛星終端設備站點hot spot，以及國內離島、偏遠地區及重要行動通訊節點等地所需衛星後傳鏈路（backhaul），確保緊急狀況下國內重要通訊仍能正常運行，支持政府指揮調度體系正常運作，深化國家通訊網絡韌性。

據路透社報導，台北一直在研究一旦中國發動攻擊時保護通信的計劃，包括使用中低地球軌道衛星提供互聯網服務，類似於烏克蘭使用馬斯克的星鏈（ Starlink） 衛星寬帶服務。

亞馬遜計劃建立一個由 3000 多顆衛星組成的網絡，與星鏈競爭。

Eutelsat否認財政困難

吳誠文稱，法國衛星運營商 Eutelsat 的OneWeb帶寬太小，無法用於實際應用。他還表示："據我所知，該公司目前遇到了財務問題，因此他們在開發第二代衛星方面推遲了。"

據《金融時報》報導，Eutesat OneWeb就吳誠文的表態回應說，該公司"絕對沒有遇到財務困難"，並且其下一代衛星網絡的開發"沒有延遲"，正在按計劃進行。

（綜合報導）

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