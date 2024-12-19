防範侵台：台灣與亞馬遜商談互聯網衛星合作

德國之聲／ 德國之聲中文網

據路透社及《金融時報》報導，台灣主管科技的最高行政機關國家科學與技術委員會（簡稱國科會）主委吳誠文表示，目前與台灣有合作的法國衛星運營商Eutelsat，其 OneWeb 網絡帶寬太小。

吳誠文表示，因此正在討論是否可能與亞馬遜合作，"亞馬遜的Kuiper的發展階段是目前最成熟的"。

緊急情況下保障重要通訊

去年11月，台灣中華電信與Eutelsat（歐洲通訊衛星集團）簽署台灣低軌衛星獨家代理合約。中華電信當時表示，簽約後將全力配合數字發展部，積極布建國內700個及國外3個低地球軌道（LEO）衛星終端設備站點hot spot，以及國內離島、偏遠地區及重要行動通訊節點等地所需衛星後傳鏈路（backhaul），確保緊急狀況下國內重要通訊仍能正常運行，支持政府指揮調度體系正常運作，深化國家通訊網絡韌性。

據路透社報導，台北一直在研究一旦中國發動攻擊時保護通信的計劃，包括使用中低地球軌道衛星提供互聯網服務，類似於烏克蘭使用馬斯克的星鏈（ Starlink） 衛星寬帶服務。

亞馬遜計劃建立一個由 3000 多顆衛星組成的網絡，與星鏈競爭。

Eutelsat否認財政困難

吳誠文稱，法國衛星運營商 Eutelsat 的OneWeb帶寬太小，無法用於實際應用。他還表示："據我所知，該公司目前遇到了財務問題，因此他們在開發第二代衛星方面推遲了。"

據《金融時報》報導，Eutesat OneWeb就吳誠文的表態回應說，該公司"絕對沒有遇到財務困難"，並且其下一代衛星網絡的開發"沒有延遲"，正在按計劃進行。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

鴻海推一把 本田、日產加速談合併

日本經濟新聞與讀賣新聞報導，本田與日產汽車將討論合併，而促成這項汽車業歷史性變化背後，隱藏著台灣鴻海的身影。鴻海有意收購...

本田、日產談合併 外媒：結盟恐非萬靈丹

日本第二大車廠本田傳出將與第三大車廠日產合併，並成立一間控股公司，可能把三菱汽車也納入；儘管此舉有望削減成本並提高利潤，...

Fed利率決策／聯準會降息1碼 暗示明年調降幅度變小 美股走跌

美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，連續第三次調降利率，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%...

大陸電動車崛起 重塑全球汽車產業

華爾街日報報導，日本本田與日產汽車探索合併，主因之一是這兩家車廠在中國大陸市場無法因應大陸電動車競爭，凸顯大陸在汽車市場...

經濟快評：Fed確認將減緩降息速度

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會18日決定再度降息1碼，聯邦基金利率為4.25-4.50%，會後聲明與經濟預測摘要...

防範侵台：台灣與亞馬遜商談互聯網衛星合作

據路透社及《金融時報》報導，台灣主管科技的最高行政機關國家科學與技術委員會（簡稱國科會）主委吳誠文表示，目前與台灣有合作的法國衛星運營商Eutelsat，其 OneWeb 網絡帶寬太小。 吳誠文

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。